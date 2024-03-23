人民网东京3月23日电 （记者朱玥颖）第八届中日韩记者交流活动日前在韩国首尔举行。来自中日韩三国的18名记者通过参加讲座、交流讨论、实地走访、文化体验和联合采访等活动，促进相互理解，加深对中日韩合作的认识。

中日韩三国记者同中日韩合作秘书处秘书长李熙燮合影。中日韩合作秘书处供图

此次活动由中日韩合作秘书处主办。中日韩合作秘书处副秘书长颜亮在接受记者采访时表示，秘书处将继续发挥桥梁和纽带作用，联接政府和民间、联接三国地方政府，联接现状与未来。希望秘书处可以带动三国开展更多合作，成为三国合作的重要助推器。

韩国前驻华大使辛正承表示，中日韩三国应开展更多面向三国记者、学者和非政府组织领导者的活动，促进三国共同应对人工智能时代的虚假信息，为三国人民提供正确认识其他国家的真实信息。期待中日韩三国共同努力，为解决全球性问题做出贡献，例如在应对气候变化和传染性疾病等方面。

记者（左一）在交流活动上，以加强中日韩三国经济合作、增进三国民众相互理解为主题发表演讲。权小星摄

活动期间，中日韩三国记者结合三国当前的形势和专家讲座内容，发表演讲并展开讨论。

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