新华社堪培拉3月20日电（记者章建华）当地时间3月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在堪培拉同澳大利亚外长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话。

王毅说，2022年7月我们第一次见面时，正值澳大利亚新政府成立不久，我们提出双方要“重整行装再出发”。当年11月习近平主席在出席二十国集团领导人峰会期间同阿尔巴尼斯总理会面，就加快改善双边关系达成重要政治共识，为我们明确了共同努力的方向。在双方共同努力下，中澳关系实现破冰，重新起航，各领域交流合作逐步得到恢复。

王毅表示，这已是我们第六次见面。每见一次，双方互信就增加一分，中澳关系就前进一步。这就是加强沟通的价值所在，就是不断增信释疑的积极进程，希望这一良好互动的势头能够继续保持下去。

王毅表示，我此次访澳，正值习近平主席成功对澳进行国事访问和中澳建立全面战略伙伴关系10周年。这是一个承前启后的重要年头。我们应在迄今双边关系良好势头基础上，“携手合作创未来”，以更加积极作为的姿态，共同构建更加成熟稳定、更加富有成果的全面战略伙伴关系。

王毅说，过去10年的跌宕起伏，既给我们留下需要汲取的教训，也积累了值得珍惜的经验。最根本的是坚持相互尊重。中方从不干涉澳方内政，尊重澳方选择的制度和道路。同样在中国的主权、尊严和正当关切上，希望澳方也能继续恪守建交以来作出的承诺，予以尊重和妥善处理。最关键的是坚持求同存异。中澳社会制度、历史文化不同，在很多方面有差异。但两国之间的共同利益远大于分歧。双方不仅要正视和表达分歧，更要管控和超越分歧。最重要的是坚持互利共赢。中澳经济高度互补，潜力巨大。去年双边贸易额逆势增长，澳对外贸易顺差中的近80%来自对华贸易。正确的做法是努力做大共同利益的蛋糕，并为两国企业投资运营提供良好营商环境。最宝贵的是坚持独立自主。中方一直奉行独立自主的和平外交政策，我们的对澳政策一以贯之。独立也应是澳方对外政策的重要原则。中澳关系的发展不针对第三方，也不应受第三方的影响或干扰。

王毅强调，中澳关系既然走在正确轨道上，就要不犹豫，不偏航，不走回头路。既然明确了前进方向，就要争取走得稳、走得好、走得远。这符合两国人民的共同利益，也是地区国家的普遍期待。

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