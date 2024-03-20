日前，中欧班列（哈尔滨——蒂尔堡）准备从哈尔滨国际集装箱中心站出发。

新华社记者 张 涛摄

作为共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌，中欧班列近年来不断开拓创新，开辟了亚欧大陆陆路运输新通道和经贸合作新桥梁。最新数据显示，中欧班列累计开行已超8.5万列，通达欧洲25个国家219个城市，在动荡世界中构筑起一条安全畅通的产供链生命线。

日夜不息，驰骋万里。自2011年首列中欧班列成功开行以来，经过10余年的探索发展，这条国际物流陆路运输“黄金通道”已步入高质量发展轨道，为亚欧大陆发展注入新动力。

增设线路，拓展国际运输新通道

不久前，一列满载110标箱家电及机械设备的中欧班列从重庆团结村站出发，经新疆霍尔果斯口岸出境，途经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚，抵达土耳其伊斯坦布尔。由此，赴土中欧班列再添新线。

自2015年土耳其同中国签署关于对接“一带一路”倡议和“中间走廊”计划的谅解备忘录以来，中土两国持续深化务实合作，中欧班列成为两国共建“一带一路”合作的重要组成部分。

2015年11月，连云港中欧班列（土耳其方向）正式开通运营。2020年12月，首列装载42个集装箱的中欧班列“长安号”（伊斯坦布尔—西安）开行，驶经巴库—第比利斯—卡尔斯跨国铁路和跨里海国际运输走廊，通过霍尔果斯口岸进入中国。这是首列土耳其对华出口商品的货运班列。

土耳其国家铁路公司前总经理哈桑·佩祖克表示，中欧班列取道跨里海国际运输走廊，相较其他路线可缩短至少2000公里路程，大幅提高了亚欧大陆间物流效率。对比红海海运航线近一个月的运程，这一线路拥有明显优势，大大加强了亚欧之间贸易的稳定和效率。对许多想将商品出口至亚洲的欧洲国家而言，中欧班列是物流运输的重要选择。

2月上旬，载有咖啡、奶粉、巧克力等年货的中欧班列驶入西安国际港站，标志着中国首趟德国杜伊斯堡至西安的中欧班列境内外全程时刻表回程年货班列顺利抵达。据悉，目前西安往返德国杜伊斯堡只需要10天，比2023年又缩短两天，与最早的班列相比缩短了约一周。

有分析指出，在红海危机等地缘风险频发、全球物流和供应链遭受冲击的背景下，中欧班列的稳定器作用更加凸显。新加坡《联合早报》援引业内人士的话说，红海危机爆发后，对中欧班列的货运需求已上涨100％。

稳定畅通，更好保障国际产供链

下午3时，位于波兰首都华沙市西郊的SYMLOG国际货运公司异常忙碌。在公司的2号仓库，每当一辆装满货物的中型厢式货车从仓库大门驶出，下一辆货车就紧跟而上，驶进仓库装货。

SYMLOG国际货运公司是一家从事陆路货物运输的专业货运代理公司，公司约2000平方米的主仓库内，80%以上的货物来自中国。“由于业务量增长太快，今年以来，公司一直都在超负荷运转。”SYMLOG国际货运公司董事会主席巴尔托什·米什凯维奇说。

米什凯维奇介绍，今年1月，公司共接收2000多个委托单，代运标箱300多个，转运电商包裹1.7万多个，整体业务量较去年12月翻了一倍。自今年1月起，该公司新增中国电动汽车货运代理业务，今年前两个月已代理转运近3000辆。此外，为应对急剧增加的中欧班列货物转运业务，公司已在主仓库对面建成新仓库。

波兰是中欧班列进入欧盟的重要门户。波兰小镇马拉舍维奇曾是波兰重要陆路转运站，上世纪90年代后逐渐衰落。中欧班列的开行，令这座边境小镇再现活力，成为欧盟重要铁路物流转运枢纽。

目前，从中国成都出发的中欧班列到达马拉舍维奇只需10天。马拉舍维奇铁路货运场站副站长乌卡什·扎涌兹说，货运量最多时每天有120标箱。“为进一步提升转运能力，我们刚刚结束了历时一年半的场站现代化改造，目前场站内的货场可容纳超过1800标箱。”

波兰信息与外国投资局前局长斯瓦沃米尔·马伊曼表示，在当今全球风险挑战叠加的背景下，共建“一带一路”倡议对于稳定和繁荣世界经济具有日益重要的作用。中欧班列为客户组织生产、物流以及资金周转提供了稳定预期，可以更好地保障国际产业链供应链畅通。

匈牙利近年来一直位居中国在中东欧地区国家贸易合作伙伴的前三名。由于地处内陆，中欧班列在其对华贸易运输中的地位尤显重要。目前，中欧班列途经波兰、捷克等国抵达匈牙利布达佩斯历时约18天。自去年底以来，往返中匈两国之间的中欧班列货物运输量显著增加。

匈牙利萨佐德韦格研究所政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦表示，在红海危机等地缘风险频发、全球物流和供应链遭受冲击的背景下，中欧班列的高效运营有助于确保重要物资及时可靠运达，进一步加强了欧亚国家间的贸易往来。

货源多元，优质商品入千家万户

今年是“义新欧”中欧班列开行的第十年。10年来，“义新欧”中欧班列已向全球各地带去义乌商品210万种，也带回来自100多个国家和地区的10万种商品。

除进出口标箱量增加外，班列运输的商品也在变化：一方面，高附加值商品越来越多，如太阳能光伏板、汽车整车及零配件，尤其是手机等电子设备成为班列运输热门货物；另一方面，班列货物来源日趋多元，辐射范围逐渐从义乌拓展到浙江省内其他地区，乃至上海、福建、广东等地。

“义新欧”中欧班列稳定的国际铁路运输通道优势，有助于中国和西班牙经济交流与合作。西班牙IE大学中国研究中心主任菲利克斯·巴尔迪维索表示，西中贸易额已从2020年的379亿美元扩大至2023年的486亿美元，增幅达28.23%。班列大幅缩短了欧中货物运输时间，加深了西中贸易关系，对两国进出口贸易产生重要积极影响。

杜伊斯堡曾以钢铁工业闻名，如今来往于亚欧大陆间的货运列车已成为这座老工业城市的新名片。奔流不息的“钢铁驼队”将来自中国的电子产品、服装鞋帽和日用百货运抵欧洲，也将欧洲的化工产品、汽车及零部件、奶粉、化妆品等商品带到中国。目前，杜伊斯堡港已成为西欧地区线路最广、班次最多、运量和货值最大的中欧班列节点，100多家物流和电子商务等领域的中国公司落户于此。杜伊斯堡市政府中国事务专员陶逸泊表示，每天，来自中国的货运列车抵达杜伊斯堡港，随后货品被运往欧洲20多个主要城市。“众多中国企业为杜伊斯堡带来上千个工作岗位。”

总部位于德国弗里德里希斯多夫的RTSB集团是欧洲最早一批运营中欧班列的企业。集团瑞士分公司总经理兼集装箱货运代理销售主管沃尔夫冈·拉普特表示，由于中欧班列开行情况良好，集团近年来业绩实现快速增长，营业额从2019年的不到4亿美元，增长到2022年的8.23亿美元。“与中欧班列的合作为集团带来巨大发展，相信这个市场会越发壮大。”

世界经济运转离不开全球货运和商品贸易。作为中国与“一带一路”共建国家互联互通、互利共赢的重要载体，中欧班列将继续跑出发展繁荣的“加速度”，更好为世界经济助力，提升亚欧大陆互联互通水平。

（本报北京、安卡拉、华沙、马德里、柏林电 记者崔琦、沈钧、李增伟、颜欢、徐馨）

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