央视网消息：2024年以来，国际航空市场不断恢复。2月，国际航线运输总周转量达到34.6亿吨公里，同比增长108.6%，首次超过疫情前同期水平。其中，旅客运输量达489.2万人次，恢复至2019年同期的81.8%，连续3个月回升。

在成都天府国际机场T1航站楼国际出发层，记者发现，有许多游客正在排队等候值机。

为了满足旅客的出行需求，2024年以来，天府机场已新开加密了7条国际客运航线，累计开通国际地区航线达55条，成都航空枢纽1—2月共完成旅客吞吐量1424.9万人次，同比增长39.8%。

在首都机场，随着国际直航航班的增加，旅客出行也更加便捷。

首都机场航空业务部航空发展主管谢志南表示，目前，首都机场的国际及地区航空市场正在逐步恢复，整体航点恢复率接近2019年的80%。往返日本、韩国、新加坡等国家的旅客增长率均在10%以上，德国、法国、意大利等国家受到近期免签政策的刺激作用，旅客吞吐量均有所增长。

需求复苏政策利好 拉动国际航班加快恢复

2月，国际航空市场加快恢复，国际航线运输总周转量首次超过疫情前，专家认为这主要受益于需求复苏拉动。免签政策和出入境政策利好，也进一步推动了出入境双向出行需求恢复。

中国民航局数据显示，2月，我国航空公司在中国至东盟航线客运量最大，完成194万人次，占比接近四成；中国至欧洲航线客运量为69.2万人次，恢复程度最高；中国与共建“一带一路”国家之间完成旅客运输量320万人次，占比65.4%，恢复至2019年同期的88%，高于国际航线整体恢复水平6.2个百分点。

中国民航高质量发展研究中心专家綦琦表示，这个春节假期，更多的消费者愿意到东南亚旅游，国际客运在东盟市场的增量或者是占比最大，也印证了我们国家公民的出行愿望在不断恢复。

除了需求不断复苏之外，綦琦认为一系列的出入境利好政策也为国际航班加快恢复提供很大的助力。

綦琦说，中国往返于欧洲的旅客运输量大幅增加，一些国内国外的有利于国际旅客出行的政策“红利”在不断变成“流量”，也正在不断地“变现”。

随着需求的不断增加，目前，各大航空公司也计划在即将到来的新航季加快恢复和完善国际航线网络。专家认为，持续推进国际航班恢复，还有很大的市场潜力可以挖掘。除了周边等传统市场以外，在双边、多边合作战略推动下，共建“一带一路”国家等新兴市场的出行需求潜力有望进一步释放。

(责编：艾雯、徐祥丽)