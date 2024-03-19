巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所主任穆罕默德·阿西夫·努尔3月18日在《中国日报》撰文称，美国主导的所谓第三届“民主峰会”于3月18日至20日在韩国举行。归根结底，“民主峰会”意在扩大美国的影响力，与真正的民主形成鲜明对比。

“民主峰会”意欲何为？

文章指出，拜登政府于2021年召开了首届“民主峰会”，外界普遍将其视为美国为推进亚太地区地缘政治博弈而耍的花招。美国千方百计扩大在亚太地区的影响力，并在次区域层面同中国接触。长期以来，西方大国打着自由和人权的幌子对实力较弱的国家大搞“民主输出”，以此对后者施加影响。毫无疑问，本届“民主峰会”不过是故技重施。

与之形成鲜明对比的是，中国一贯主张发展中国家选择最符合自身利益的发展道路和政治制度。中国的全过程人民民主符合本国国情，有别于西方民主模式。即便在当前国际秩序中，国家也有权选择有利于民众、有助于社会经济发展的治理模式。

“民主峰会”看似意在加强全球民主规范，实则是美国扩大影响力、拉拢盟友打击“眼中钉”的平台。也就是说，“民主峰会”并非旨在倡导民主，而是地缘政治博弈中的战略工具，意在维持美国的全球霸权地位。美国及其西方盟友将民主武器化，其真正目的是促进地缘政治利益，而非在世界各地践行真正的民主以应对混乱的世界秩序。

全过程人民民主优势显著

文章进一步分析称，中国的治理模式不同于西方，其所践行的是全过程人民民主。这种治理模式让公众广泛参与方方面面的治理，与只强调选举民主的西方模式截然不同。全过程人民民主彰显了中国特色社会主义制度的优越性，让西方民主的种种主张面临考验。全过程人民民主展现了中国独特的发展道路，与西方的自由主义模式形成对比。

中国发展全过程人民民主，让人民广泛参与国家治理，而不仅仅是参与选举。通过这种确保公众广泛参与决策过程的机制，中国政府回应了全体民众的需求与愿景。中国的治理模式倡导民主多样性，尊重各国主权和发展道路，挑战了西方民主是唯一合法的民主形式的陈旧观念。

世界需要真正的民主

文章强调，“民主峰会”不仅反映了不同治理模式之争，也展现了美国及其盟友如何千方百计引发对抗、加剧地缘政治紧张局势。

如今，世界正在全力应对诸多严峻挑战，包括持续不断的军事冲突，这些冲突导致尸横遍野、流离失所。美国拉拢盟友对抗中国等国家，可谓雪上加霜。当下，各国应当戮力同心，解决双边分歧、地区乃至全球争端，克服共同面临的挑战。

“民主峰会”自吹自擂，而真正的民主倡导尊重彼此的观点以及共同改善世界。

若美国及其盟友想要让世界实现持久和平与发展，就应当优先考虑与其他国家进行建设性接触，进而构建一个以多样性为准则、以发展为导向的未来。

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