新华社北京3月18日电 题：说一套做一套无法取信于人——起底美国政治“形象赤字”

新华社记者高文成

2021年1月6日，数千名美国民众为了阻止确认新当选总统，暴力冲击国会大厦。抗议者翻墙破窗，催泪瓦斯四处弥漫，议员头戴防毒面罩落荒而逃，民众与警察持枪对峙，美国国旗散落在地上……美国智库外交学会会长理查德·哈斯直言，国会暴力事件给“美国例外论”和“山巅之城”的说法画上句号。

“民主灯塔”“人权卫士”“种族熔炉”……美国多年来给自己脸上擦粉，美国政客带着这些口号，调动宣传工具，四处售卖美式价值观。美国将自己的所谓“自由民主”等概念上升为所谓的“普世价值”，为其干涉别国内政赋予所谓“正当性”。谁影响到美国利益，它就祭起“价值观”大旗，对别国指手画脚乃至搅动内乱、发动战争。弊病缠身却好为人师，好话说尽坏事做绝，说一套做一套的美国无法取信于人，打造的“美好形象”屡屡被事实“卸妆”。

2023年1月6日，在美国首都华盛顿的国会大厦外，一名前国会警察遗孀在纪念“国会山骚乱”两周年纪念仪式上流泪。新华社记者 刘杰 摄

美国自诩“民主样板”，然而“美式民主”留给世界的“名场面”是数千人“围攻”国会山、黑人弗洛伊德死前悲喊“无法呼吸”、伊拉克人因为美国战争创伤掩面哭泣……“美式民主”如同好莱坞刻意布置的场景，说出来演出来的都是精心打造的人设。美国政客台前大喊民主、背后大搞金钱政治。竞选资金屡创新高，政治分肥愈演愈烈，普通民众收入却长期停滞，贫富分化不断加剧。皮尤中心民调显示，65%的美国人认为美国民主制度需要重大改革，57%的受访者认为美国不再是民主典范。

党争加剧背景下，党派利益凌驾于国家整体利益之上，上台的一方总是不断清算前任的政治遗产或否决政治对手的政策主张，内政外交政策来回“翻烧饼”，国家财政持续损耗，长远政策难以为继，政治极化愈演愈烈。

美式民主积弊丛生，美国政客却热衷于在全世界“推广民主”。在拉美国家推行“新门罗主义”，在欧亚地区煽动“颜色革命”，在西亚北非遥控“阿拉伯之春”，武装入侵阿富汗、伊拉克等国，给多国带来混乱和灾难。美方还炮制“民主对抗威权”虚假叙事，加剧国际社会分裂和阵营对抗。美国纠集所谓的“全球民主峰会”，实际是以民主之名行打压他国、分裂世界之实。美国《外交》双月刊网站刊文指出，国际社会对美国政治制度优势的评价不断下降，包括美国盟友在内的很多国家不再认为美国民主是一个典范。

美国自诩为“人权卫士”，可国内人权状况不断恶化。美国是枪支暴力最严重的国家。联合国人权事务委员会指出，系统性种族主义普遍存在于美国警察和司法系统中，美国黑人被警察杀害的可能性是白人的3倍，被监禁的可能性是白人的4.5倍。

3月9日，在加沙地带南部城市拉法，巴勒斯坦人查看以军空袭后的废墟。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

美国曾长期对国际人权标准持冷漠甚至拒斥态度。艾森豪威尔政府公开宣称，其内外政策方面将不受人权义务制约。20世纪70年代，美国提出“人权外交”口号，人权转而被说成是美国外交政策的“基石”和“灵魂”。美国历史学家和外交关系学者詹姆斯·派克认为，美国的恶劣行径越遭到揭发和批评，美国政客越要声嘶力竭地宣传其人权理念，以粉饰形象。美国出兵阿富汗，入侵伊拉克，轰炸叙利亚，制裁古巴、伊朗等国长达数十年。2001年以来，美国以反恐之名发动的战争和军事行动已造成超过90万人死亡，其中约有33.5万是平民，数百万人受伤，数千万人流离失所。美国实施酷刑、暗杀等严重侵犯人权的行为层出不穷，监听外国政要，屡屡引起轩然大波。去年10月爆发新一轮巴以冲突以来，美国三番五次独家阻挠联合国安理会通过有关停火的决议，国际社会进一步认清了美国人权“卫道士”的伪善面目。

美国的“形象赤字”还体现在嘴上说着维护“基于规则的国际秩序”，干的却是用自身“家法帮规”谋求私利，对国际规则合则用，不合则弃，大搞伪多边主义和集团政治。瑞士日内瓦高级国际关系与发展学院荣休教授相蓝欣撰文表示，美国所谓“基于规则的国际秩序”并非为人类的利益而建立，甚至不是一个和平的、和谐的体系，只会给世界和平与发展制造更多问题，世界上相当一部分人口并不支持。

美国不仅不诊治自身在自由、民主、人权上的弊病，还将这些全人类的共同追求私产化、政治化、武器化。对美式“双标”的真实用意，世人早已心知肚明。需要顺应国际大势的，是逆行者自己。

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