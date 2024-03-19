中国日报网3月18日电 美国前中央司令部政治顾问迈克尔·格弗勒（Michael Gfoeller）和美国前驻沙特阿拉伯大使馆使团团长戴维H·朗德尔（David H. Rundell）日前在美国《新闻周刊》（Newsweek）上撰文称，他们有着几十年外交经验，在美国以外的一些国家和地区推动所谓的“民主、自由和法律改革”，并取得了一些“进展”，但令人感到惊讶的是，当他们回到美国时，却发现自己在外倡导的一些价值观和制度却在美国国内受到了“威胁”。

美国《新闻周刊》（Newsweek）相关报道截屏

他们在文章中写道，回到美国后他们发现，从气候变化到性别认同，许多话题的观点都变得“有害”，无法讨论。在国外，他们鼓励尊重法治，强调公正无私的检察官和法官积极公正执法的重要性……但回到美国后，发现这些价值观正在受到侵蚀。他们发现司法任命存在争议且高度政治化，看到商店扒手没有被起诉；另一方面，他们还发现地区检察官在竞选时承诺起诉尚未被指控犯有任何罪行的公民。

格弗勒和朗德尔表示，当他们就如何进行公平透明的选举向外国政府提供建议时，使用了美国政府制定的一套特定指导方针，他们曾告诉欧洲一些朋友，美国的一些州希望允许不带身份证投票时，他们并不相信。而现在美国国内未能遵循这些自己曾经向国外提供的建议，导致许多人对美国国内选举的公正性产生怀疑。

他们指出，不当行为的表象和不当行为本身一样，会损害公众对政府的信心，与此同时，国内的混乱不仅削弱了美国在国外的地位，同样也削弱了在“朋友”面前的地位。在职业生涯中，格弗勒和朗德尔一直在分析国外的政治趋势，但（现在）他们则对美国国内的情况感到十分不安，这个国家严重分裂，许多美国人对历史失去了自豪感，对公民机构失去了信心，且这样的颓势不容易扭转。

何谈民主？美两党相争暴露出民主是可以被牺牲掉的。（来源：中国日报 作者：蔡艨）

皮尤研究中心（PEW RESEARCH CENTER）日前公布了早前对24个国家受访者就本国如何改善民主的看法进行的调查。结果显示，在美国，呼吁进行系统层面改革的声音比其他任何回答都更为普遍。美国也是调查中唯一一个将政府改革作为民众首要关注点的国家。

调查称，一部分美国受访者的回应凸显了民众对该国民主制度的不信任和对现状的无奈。一位美国男子指出：“最严重的问题是，两党制根本无法代表人民，因为任何群体的意志都无法在二元体制中得到体现，其结果将是民主党和共和党之间的两极分化加剧。”另一位64岁的美国男子表示：“我们不能再因为种族、民族或性别而担心将人们放到某个职位上，因为他们是胜任那个职位的最佳人选而被安排到相应的职位上，这怎么了？”当一位41岁的美国女性被问到有什么方法能改善民主时，她表示：“美国当前的制度已经崩溃了，我也不知道有什么办法可以修复它。”

（编译：马芮 编辑：高琳琳 韩鹤）

(责编：艾雯、徐祥丽)