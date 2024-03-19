在由美国发起的第三届“民主峰会”于3月18日至20日在韩国举办之际，肯尼亚《旗帜报》3月17日发表评论文章，回顾峰会历程，揭示所谓“民主峰会”的真实面目。以下为文章编译：

在拜登政府编造的宏大叙事中，“民主峰会”本应是希望的灯塔，是号召全球民主国家反对威权主义侵蚀阴影的战斗口号。然而，随着前两届峰会的帷幕落下，事实越来越清晰地表明，所谓的“民主峰会”不仅与民主无关，而且充斥着美式傲慢和双重标准。

特朗普执政时期的外交政策曾严重损害了美国的国际形象，继任的拜登政府于是改头换面，提出了所谓的“民主峰会”构想，希望以此展现拜登总统在全球舞台上的领导力。然而，在立意崇高的表象之下，却隐藏着一个更为阴险的“算计”：美国借机自封为所谓的“民主阵营”总司令，让被视为对手的国家蒙羞。

然而，事与愿违的是，虽然自2021年11月以来“民主峰会”已举办两届，但迎来的却是一系列的挫折和批评之声，向世人展示的也只是美国民主的糟糕画像。

20多个国家和地区拒绝参会邀请、拜登的演讲几乎没有引起国际社会的关注，这些令人沮丧的事实充分说明了美国影响力的减弱。民意调查显示，全世界对美国民主的不信任情绪日益高涨，许多人更是将美国视为对全球民主理想的重大威胁。即使在美国境内也不乏激烈批评之声，许多议员、专家学者和媒体都谴责它徒有其名，甚至在确定哪些国家有资格参会这一基本问题上，拜登政府同样遭到了质疑。批评者指出，一些“获得殊荣”、应邀与会国家实际是“非民主政权”，这足以证明峰会是何等的虚伪。

随着第三届“民主峰会”召开，与会国家的裂缝也在继续扩大。虽然峰会表面上声称要关注人类的未来，但它仍然聚焦于乌克兰危机，无视国际社会“以更具包容性的方式解决全球危机”的呼吁。

事实上，“民主峰会”让人们更明显地认识到美国的信誉和道德权威在世界舞台上日渐衰落。为了维持霸权地位，美国将民主“武器化”、将其作为一种政治工具，根据自己的偏爱喜好强行把世界一分为二，蓄意制造不和。这种傲慢和自私自利的无耻表现，不仅背叛了民主原则，也破坏了它声称要捍卫的价值观。

最终，全世界都将认识到“民主峰会”的真实面目——以美国例外论为主题的“化妆舞会”，目的是让全世界继续相信美国仍像它自己宣称的那样，是“自由和民主世界”的灯塔。

除非美国能够言行一致，否则真正的民主精神将离它越来越远，并最终伴随着它越来越严重的虚伪和傲慢而消失。

（编译：崔美琴 编辑：严玉洁 王辉）

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