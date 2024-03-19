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第四届中国跨交会启幕 促中国与东盟跨境电商融合

2024年03月19日09:13 | 来源：中国新闻网
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【东盟专线】第四届中国跨交会启幕 促中国与东盟跨境电商融合

中新社福州3月18日电 (记者 龙敏 闫旭)18日上午，在第四届中国跨境电商交易会(简称“中国跨交会”)海外红人直播及对接专区，一场场火热的东南亚国家“网红”直播带货活动拉近了中国和东盟消费者的距离。

3月18日举办的第四届中国跨境电商交易会上，印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国等国数十位拥有百万级粉丝的“网红”齐聚，用真人现场直播的方式展示带货场景。中新社记者 吕明 摄

3月18日举办的第四届中国跨境电商交易会上，印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国等国数十位拥有百万级粉丝的“网红”齐聚，用真人现场直播的方式展示带货场景。中新社记者 吕明 摄

当天，展览面积约5万平方米的中国跨交会在福建福州启幕，吸引全球30多个跨境电商平台、中国80多个出口型产业带和110多个城市的1500多家参展商参展。

跨境电商出口快速发展，助力中国产品通达全球。2023年，中国跨境电商进出口2.38万亿元(人民币，下同)，同比增长15.6%。

对东盟合作成为本届展会的突出亮点。在海外红人直播及对接专区，印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国等东南亚国家数十位拥有百万级粉丝的头部“网红”齐聚，用真人现场直播的方式展示直播带货场景。

在东南亚特色企业馆专区，印尼、菲律宾、泰国、马来西亚等国展商首次组团参展，对接中国蓬勃发展的跨境电商产业链。

中印尼“两国双园”经贸成果展示区当天也亮相展会。自中印尼经贸创新发展示范园区去年1月获批以来，中印尼“两国双园”建设持续升档提速，成为福建与东盟经贸合作拓展的一大亮点。目前中印尼“两国双园”中方园区签约项目81个，总投资1218.6亿元。

中印尼“两国双园”投资促进中心主任游时杰表示，“两国双园”项目有助将印尼的各类特色产品，通过电商的优质内容、个性化推荐和便捷购物流程送到中国民众的手中。

中国跨交会负责人阮卫星说，东盟是全球电商规模增长最快的区域，本届展会以“跨境向东盟·电商下南洋”为年度主题，邀请印尼担任本届展会主宾国，聚焦直播带货的电商新模式，直接链接国内和东南亚双边市场，推动中国与东盟的跨境电商产业链、供应链、人才链深度融合。

全球化浪潮下，跨境电商企业纷纷赴海外选品。本届展会率先设立出海选品专区，从全球数千个知名展会中甄选出近200个适合跨境电商生态的海外选品展会，囊括欧洲、北美、南美、中东、东南亚、日韩等市场。作为展会承办方之一，福建荟源文化发展集团董事长陈丹锋表示，未来除了将继续带领跨境电商卖家走进全国外贸特色产业带，还将助力卖家出海选品，推动中国企业从“买全国，卖全球”走向“买全球，卖全球”。

自2021年创办以来，中国跨交会已累计服务超万家国内企业实现“品牌出海”，遍及100多个国家或地区，先后赴美国、印尼、越南、菲律宾举办中国跨交会系列展。阮卫星表示，未来，中国跨交会将以市场发展为导向，通过“走出去”来布局全球。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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