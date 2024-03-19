新华网北京3月18日电（记者 黄思路 张天宇）日前，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在北京接受新华网书面专访时表示，作为世界上140多个国家和地区的主要贸易伙伴，中国的发展为全球发展与进步提供强大的推动力。

此外，努雷舍夫还就双边关系、“一带一路”倡议、中国经济发展等议题表达了自己的观点。

哈中双边合作指标刷新历史记录

努雷舍夫指出：“2023年两国合作紧密充实，进行了一系列高层、高级别访问，双边合作指标刷新历史记录。”

“哈中两国双边贸易额在2023年首次达到410亿美元，双边铁路运输量超过2800万吨，每周航班数量已接近30班。”努雷舍夫介绍。

2023年，哈萨克斯坦共和国驻西安总领事馆正式开馆，双方推动鲁班工坊在哈成功落地。此外，两国关于互免签证的协定正式生效。

努雷舍夫表示：“我相信，哈中两国在政治、经贸、能源、交通、投资、人文等领域的合作在2024年将保持良好的发展态势。”

“一带一路”倡议具备真正的全球性

努雷舍夫认为，“一带一路”倡议为哈中两国经贸与人文合作创造了新平台。在过去十年中，两国间开通了“欧洲西部—中国西部”高速公路通道和中欧班列铁路通道，通过中欧班列过境哈萨克斯坦的铁路班次已突破5000列。

努雷舍夫介绍，目前，两国就在哈中边境建设第三个铁路口岸开展工作，哈萨克斯坦境内已开始修建从阿亚古兹（哈萨克斯坦）到塔城（中国）的铁路。

“‘一带一路’倡议覆盖了经贸及人文合作诸多领域，进一步巩固了哈中两国的友好往来。”努雷舍夫说，“一带一路’倡议具备真正的全球性，在应对经济危机、大流行病，以及在各领域建立广泛的商业联系等方面发挥了高效作用。”

新质生产力将驱动全球经济增长

努雷舍夫认为，世界经济继续面临诸多挑战和风险。

“尽管如此，2023年中国经济主要指标仍在稳步推进。中国政府及时采取措施，改革经济管理体制，稳定内部经济运行，消除大量外部因素的负面影响。”努雷舍夫说。

他指出，中国在新能源汽车、可再生能源、太空探索、人工智能等科技创新领域也取得了突破。“可以肯定地说，中国国民经济体系在面对内外部挑战时具有灵活性和稳定性。”努雷舍夫表示。

如今，中国是世界发展的强大引擎，在全球经济中的重要性持续提升。“在此背景下，2024年中国政府实行的发展新质生产力和技术创新政策将成为全球经济增长的驱动力之一。”努雷舍夫说。

努雷舍夫表示，自己在中国生活了30多年，很高兴成为这一时期中国杰出发展成就的见证者。“整个中国发生着巨大的变化。高铁列车、5G网络、最现代化的电动汽车以及中国研发的其他创新技术——这一切令人赞叹不已！”努雷舍夫说。

(责编：于洋、徐祥丽)