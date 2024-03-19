中新社金边3月18日电 题：从中餐厨师到百万“网红” 中国小伙用美食架起中柬文化桥

作者 杨强 黎海月

拥有271万粉丝、累计超5000万点赞的BaFido是柬埔寨知名短视频博主。一条教网友腌制酸通菜的视频就让他收获近450万播放量和59万点赞，其幽默风趣的视频风格和精湛的烹饪手艺屡获观众好评。BaFido还很擅长唱歌，中文歌、高棉语歌都能驾驭自如，多才多艺的他在当地年轻人中拥有很高人气。

这样一位说着流利高棉语的柬埔寨明星博主，就是来自中国广西的大男孩杨奕东。

2013年18岁的杨奕东同母亲初到柬埔寨时，并未想过有一天自己将走上自媒体的道路。彼时，杨奕东在金边一家中餐馆做厨师，唱歌是业余爱好，曾受邀在许多活动中献唱。2015年，杨奕东与柬埔寨姑娘宝儿相识相恋，女朋友欣赏杨奕东的才艺，鼓励他在TikTok上发布翻唱视频。

杨奕东说，宝儿支持他追逐梦想，还帮助他在视频内容里融入更多中柬文化元素。“柬埔寨本地民众喜欢中国歌曲，2018年我开始发布中文歌曲翻唱视频，宝儿帮助我把中文歌词改编成高棉语，受到很多当地人的欢迎。”

两位心怀梦想并相互扶持的年轻人在2019年步入婚姻殿堂。平台账号数据小有成就也给杨奕东带来更大的动力和信心，他开始研究如何发挥自身所长，为柬埔寨用户提供更多优质多元的视频内容。在同妻子商议后，身为厨师的杨奕东想到自己的专长——做菜。

煲仔饭、麻辣小龙虾、腌酸菜，在BaFido的社交媒体账号里能看到各式各样的中柬美食教程通过轻松幽默的方式被演绎。一条标题为《为什么过年会吃面》的视频以中国新年为话题，柬埔寨本地海鲜为原料，收获百万播放量和14万点赞。妻子作为视频里的常客，是杨奕东所做菜品的第一位试吃者。

2021年杨奕东迎来知名度和粉丝量的“井喷式”上升，粉丝数从原先几十万增加到200万，关注度曾经连续三个月位居柬埔寨短视频网站榜首。超高的人气和关注度让杨奕东受到当地官方的关注，甚至一些政府官员也成为他的粉丝，鼓励他继续拍摄制作更多为柬中两国网友喜闻乐见的正能量视频。

从事自媒体创作6年来，杨奕东的短视频也让更多柬埔寨年轻人加深了对中国文化的了解。25岁的华裔青年张金发工作之余最喜爱的娱乐方式之一是刷短视频，两年前，张金发开始在社交媒体上关注BaFido，并成为他的粉丝。BaFido烹饪中柬美食、探访本地餐厅的视频张金发几乎每条都看。后来，在当地一档颇受欢迎的电视节目里，张金发才发现，说着一口流利高棉语的BaFido原来是个中国大男孩。

无独有偶，25岁的女孩莫尼克也是杨奕东的忠实粉丝。她说：“BaFido烹饪中柬菜肴的视频最有趣，他让我对中国美食文化有了更多了解。”

“柬埔寨本地民众酷爱美食，尤其是中国美食，又偏好搞笑有幽默感的内容，我们将这些元素结合在一起，是一种别出心裁的创新。”杨奕东这样总结自己的成功心得。

如今的杨奕东开设了自己的工作室。目前，他和团队正在积极拓展与柬埔寨相关方面的合作，计划拍摄旅游宣传片，并策划推出一档中柬英三语人物访谈节目，以BaFido的视角向中国及世界观众介绍柬埔寨优美的自然风光和独特的人文风情，通过自己的影响力为中柬友谊和文化交流做出贡献。

(责编：艾雯、徐祥丽)