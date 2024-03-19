新华社北京3月18日电 热点问答｜俄总统选举，普京何以压倒性胜出

新华社记者耿鹏宇

俄罗斯中央选举委员会18日公布了对俄总统选举100%选票的统计结果，现任总统普京得票率为87.28%。普京的得票率不仅大幅领先，还刷新了个人纪录。在俄面临国内和国际复杂局面的情况下，普京何以取得压倒性胜利？

彰显人民团结

俄罗斯联邦第八届总统选举正式投票于3月15日至17日举行，共有4名候选人参选。根据选举规则，在选举中获得50%以上选票者当选俄总统。

除普京外，俄联邦共产党的哈里托诺夫得票率为4.31%，排名第二；俄新人党的达万科夫得票率为3.85%，排名第三；俄自由民主党的斯卢茨基排名第四，得票率为3.20%。

18日，俄中央选举委员会还公布了俄总统选举的初步统计结果，投票率为77.44%，创俄罗斯史上新高。

俄中央选举委员会主席帕姆菲洛娃说，俄罗斯采取了各种方式让选民更便利地参与投票。她还说，外部企图干涉本次总统选举的力度前所未有，但选举彰显了俄罗斯人民的团结，为俄现任总统普京投票的选民数量也创下新高。

帕姆菲洛娃还对来俄监督投票的国际观察员表示感谢。她说，俄中央选举委员会将于3月21日正式公布总统选举结果。

政绩受到认可

分析人士指出，普京具有十分丰富的执政经验，在当下俄罗斯面临的复杂局面下，选民希望他继续领导俄罗斯、带领俄罗斯向前发展。

20世纪90年代，成为独立国家的俄罗斯政局跌宕起伏、持续不稳，“休克疗法”导致经济严重衰退，物价飞涨、民生凋敝。普京一度忧心忡忡地认为，俄罗斯面临沦为世界二流国家，甚至三流国家的危险。

自2000年入主克里姆林宫后，普京大力打击寡头政治，恢复国家对经济命脉的把控。同时，他积极调整经济政策，推动结构性改革，打击影子经济。21世纪初，俄罗斯利用国际油价攀升的时机一步步走出困境，实现经济快速发展。随着经济实力提升，俄罗斯的国际影响力也逐渐提高。

2014年乌克兰危机爆发，面对西方的制裁威胁，俄罗斯开始长期布局，实施进口替代战略，努力摆脱能源出口依赖，强化金融安全建设，持续推动经济去美元化。俄罗斯经受住了2022年年初西方发起的全面制裁，并从2022年下半年开始取得经济增长。

俄政治学家奥列格·马特维切夫说，正是在普京的带领下，俄罗斯化解了一个又一个危机。

莫斯科市民伊琳娜说，她为国家和总统普京感到自豪。正是普京让俄罗斯变成一个不会被随意欺侮的国家。西方总是企图利用经济制裁等各种手段孤立俄罗斯，但他们的阴谋并没有得逞。

对抗西方打压

在本次俄总统大选投票开始前不久，瑞典成为北约第32个成员国，北约完成新一轮扩张。与此同时，美西方继续不断对乌克兰危机“拱火浇油”，俄罗斯与西方的地缘政治博弈愈演愈烈。

普京在不同场合多次表态对北约的挑衅绝不会坐视不管，并强调维护国家领土主权的决心。他的警告言辞直白，凸显俄在国家安全问题上不妥协的底线。

普京今年发表国情咨文时表示，西方企图让俄罗斯陷入纷争和内乱，但并未得逞。俄罗斯不容许任何人干涉俄内政，任何武装干涉都将遭遇前所未有的惨败。

俄政治学家谢尔盖·马尔科夫说，民众支持普京是因为在西方打压俄罗斯的形势下，普京是主权独立的象征。人们认识到，普京有能力领导俄罗斯反击美国霸权、维护国家利益。

俄选民维切斯拉夫说，俄罗斯人视普京为对抗美国霸权的领袖，愿与普京一起反对北约东扩、捍卫国家安全。（参与记者：华迪、刘恺）

(责编：于洋、徐祥丽)