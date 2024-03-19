人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

热点问答｜俄总统选举，普京何以压倒性胜出

2024年03月19日08:38 | 来源：新华网
小字号

新华社北京3月18日电 热点问答｜俄总统选举，普京何以压倒性胜出

新华社记者耿鹏宇

俄罗斯中央选举委员会18日公布了对俄总统选举100%选票的统计结果，现任总统普京得票率为87.28%。普京的得票率不仅大幅领先，还刷新了个人纪录。在俄面临国内和国际复杂局面的情况下，普京何以取得压倒性胜利？

彰显人民团结

俄罗斯联邦第八届总统选举正式投票于3月15日至17日举行，共有4名候选人参选。根据选举规则，在选举中获得50%以上选票者当选俄总统。

除普京外，俄联邦共产党的哈里托诺夫得票率为4.31%，排名第二；俄新人党的达万科夫得票率为3.85%，排名第三；俄自由民主党的斯卢茨基排名第四，得票率为3.20%。

18日，俄中央选举委员会还公布了俄总统选举的初步统计结果，投票率为77.44%，创俄罗斯史上新高。

俄中央选举委员会主席帕姆菲洛娃说，俄罗斯采取了各种方式让选民更便利地参与投票。她还说，外部企图干涉本次总统选举的力度前所未有，但选举彰显了俄罗斯人民的团结，为俄现任总统普京投票的选民数量也创下新高。

帕姆菲洛娃还对来俄监督投票的国际观察员表示感谢。她说，俄中央选举委员会将于3月21日正式公布总统选举结果。

政绩受到认可

分析人士指出，普京具有十分丰富的执政经验，在当下俄罗斯面临的复杂局面下，选民希望他继续领导俄罗斯、带领俄罗斯向前发展。

20世纪90年代，成为独立国家的俄罗斯政局跌宕起伏、持续不稳，“休克疗法”导致经济严重衰退，物价飞涨、民生凋敝。普京一度忧心忡忡地认为，俄罗斯面临沦为世界二流国家，甚至三流国家的危险。

自2000年入主克里姆林宫后，普京大力打击寡头政治，恢复国家对经济命脉的把控。同时，他积极调整经济政策，推动结构性改革，打击影子经济。21世纪初，俄罗斯利用国际油价攀升的时机一步步走出困境，实现经济快速发展。随着经济实力提升，俄罗斯的国际影响力也逐渐提高。

2014年乌克兰危机爆发，面对西方的制裁威胁，俄罗斯开始长期布局，实施进口替代战略，努力摆脱能源出口依赖，强化金融安全建设，持续推动经济去美元化。俄罗斯经受住了2022年年初西方发起的全面制裁，并从2022年下半年开始取得经济增长。

俄政治学家奥列格·马特维切夫说，正是在普京的带领下，俄罗斯化解了一个又一个危机。

莫斯科市民伊琳娜说，她为国家和总统普京感到自豪。正是普京让俄罗斯变成一个不会被随意欺侮的国家。西方总是企图利用经济制裁等各种手段孤立俄罗斯，但他们的阴谋并没有得逞。

对抗西方打压

在本次俄总统大选投票开始前不久，瑞典成为北约第32个成员国，北约完成新一轮扩张。与此同时，美西方继续不断对乌克兰危机“拱火浇油”，俄罗斯与西方的地缘政治博弈愈演愈烈。

普京在不同场合多次表态对北约的挑衅绝不会坐视不管，并强调维护国家领土主权的决心。他的警告言辞直白，凸显俄在国家安全问题上不妥协的底线。

普京今年发表国情咨文时表示，西方企图让俄罗斯陷入纷争和内乱，但并未得逞。俄罗斯不容许任何人干涉俄内政，任何武装干涉都将遭遇前所未有的惨败。

俄政治学家谢尔盖·马尔科夫说，民众支持普京是因为在西方打压俄罗斯的形势下，普京是主权独立的象征。人们认识到，普京有能力领导俄罗斯反击美国霸权、维护国家利益。

俄选民维切斯拉夫说，俄罗斯人视普京为对抗美国霸权的领袖，愿与普京一起反对北约东扩、捍卫国家安全。（参与记者：华迪、刘恺）

(责编：于洋、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部