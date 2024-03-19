新华社伊斯兰堡/喀布尔3月18日电（记者蒋超 赵家淞）巴基斯坦外交部18日发表声明说，巴军方当天清晨在巴阿边境地区的阿富汗境内开展“反恐行动”，打击目标是与“巴基斯坦塔利班”组织一起在巴境内制造多起恐袭的“恐怖分子”。当天，阿富汗临时政府谴责巴基斯坦对阿进行空袭，并否认阿富汗境内存在“巴基斯坦塔利班”。

巴外交部声明说，此次打击的“恐怖分子”曾在巴境内制造多起恐袭，导致数百名平民和执法人员死亡。最近一次是16日发生在巴西北部开伯尔-普什图省北瓦济里斯坦地区一个安全部队哨所的恐袭事件，造成7名巴军人死亡。两年来巴方多次向阿临时政府表达对阿富汗境内存在恐怖组织的严重关切，称这些恐怖分子对巴安全构成严重威胁，并不断利用阿领土在巴境内发动恐怖袭击。

阿富汗临时政府发言人穆贾希德18日在社交媒体上发表声明说，阿富汗将对这种不计后果的行为视为对阿领土的侵犯并予以谴责。据这份声明，18日凌晨3时许，巴方飞机袭击了阿富汗帕克提卡省巴尔马尔区和霍斯特省萨帕里区的平民房屋，造成数名平民死亡。

当天早些时候，巴基斯坦三军新闻局发表声明说，巴军方于17日晚间至18日清晨在该国西北部开伯尔-普什图省开展的反恐行动中打死8名恐怖分子。（参与记者：邹学冕）

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