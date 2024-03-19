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王毅会见新西兰贸易部长麦克莱

2024年03月19日06:35 | 来源：新华网
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新华社惠灵顿3月19日电（记者卢怀谦 郭磊）当地时间3月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在惠灵顿会见新西兰贸易部长麦克莱。

王毅表示，中新建交以来，双方始终坚持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民，不断创造新的合作纪录，使中新关系在中国同发达国家关系中保持领先地位，这是中新关系的重要和独特价值所在。中方愿同新方积极落实中新自贸协定升级版，尽快启动服务贸易负面清单商谈，推动两国合作不断迈上新台阶。开放带来进步，封闭导致落后。中国开放的大门将越开越大，对新西兰的大门始终是敞开的。双方要共同维护自由贸易，反对以“去风险”为名推行单边主义、保护主义，建设开放型世界经济，为两国企业提供良好营商环境。

麦克莱表示，新中建交以来，两国合作取得丰硕成果，为两国人民带来重要福祉。新方愿同中方一道努力，进一步扩大经贸等领域合作，便利人员往来。面对世界贸易壁垒和不确定性增加，中新自贸协定升级版具有重要示范意义。双方应携手维护自由贸易原则，抵制各种保护主义和单边行径。

(责编：卫嘉、白宇)

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