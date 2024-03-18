新华社长春3月18日电 3月18日，中共中央对外联络部部长刘建超在吉林同越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠举行两党对外部门会晤，就落实习近平总书记同阮富仲总书记达成的重要共识，深化党际交流合作、推动中越构建具有战略意义的命运共同体和各领域合作深入交换意见。

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