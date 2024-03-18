新华社莫斯科3月18日电（记者刘恺 华迪）2024年3月18日，俄罗斯总统选举中国观察员团团长、中国政府欧亚事务特别代表李辉向中俄媒体提交了俄罗斯总统选举中国观察员团观察声明。声明全文如下：

应俄罗斯联邦中央选举委员会邀请，2024年3月15日至17日，中华人民共和国观察员团对俄罗斯联邦总统选举的准备和实施过程进行了观察。

中方观察员团秉持尊重主权、不干涉内政原则，切实履行了观察职责。在俄期间，观察员团会见了俄罗斯联邦中央选举委员会、外交部等机构代表，听取了选举筹备情况介绍。观察员团走访了莫斯科市内的投票站，现场观察了选票和票箱准备、选民身份验证、选票领取、投票和计票等工作。所观察选区选举委员会全面、及时公布了选举法规和候选人信息，有效保证了选民的知情权。媒体对选举过程进行了广泛公开报道。

中方观察员团认为，本次俄罗斯总统选举民主、透明、公正，选举过程顺利平静，未发现违规情况。选举结果是俄罗斯人民的自主选择。中方尊重俄罗斯人民的选择，衷心祝贺普京总统再次当选俄罗斯总统，相信并坚定支持俄罗斯实现国家稳定和发展振兴。

观察员团对俄罗斯联邦中央选举委员会、外交部等机构和部门给予的支持和协助表示感谢。

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