新华社惠灵顿3月18日电（记者卢怀谦 郭磊）当地时间3月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在惠灵顿同新西兰副总理兼外长彼得斯举行会谈。

王毅表示，中新建交以来，无论国际和地区形势如何变幻，两国关系始终保持健康发展势头，成为这个世界的稳定因素。相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民是中新关系发展的有益经验，值得双方进一步总结和弘扬。今年是习近平主席对新西兰进行国事访问和中新建立全面战略伙伴关系10周年。中方愿同新方一道，秉持“争先”精神，创造更多的“第一”，使中新关系继续走在中国同发达国家关系前列，迎来更加强劲发展的新的10年。

王毅说，中新既没有历史恩怨，也没有现实纠纷，双方拥有很多重要共识和广泛共同利益，互利合作始终是中新关系的主基调。双方要继续尊重各自选择的社会制度和发展道路，照顾彼此的核心利益和重大关切。中方愿同新方一道，发挥经济互补性强的优势，落实好中新自由贸易协定升级版，尽早开展服务贸易负面清单谈判，打造基础设施、绿色转型、数字经济、科技创新、应对气候变化等新的增长引擎。双方要继续为两国人员往来创造更好条件，围绕中新建立全面战略伙伴关系10周年举办形式多样的庆祝活动，深化教育、旅游、青年、地方等人文交流，培育更多新时代的“路易·艾黎”。希望新方切实保障在新中国留学生和游客的安全和合法权益。中方愿同新方通过对话增进相互了解，学习借鉴彼此长处，共同推动人类文明进步。

王毅表示，中新都是现行国际体系、国际秩序的参与者和建设者，在践行大小国家一律平等、倡导多边主义、推动国际关系民主化、促进自由贸易方面具有广泛共识。中方愿同新方加强多边框架下的沟通协调，共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。

王毅阐述了中方在台湾、涉港、涉藏、南海、人权等问题上的立场。

彼得斯表示，中国是新西兰的重要合作伙伴。新中建立全面战略伙伴关系10年来，两国关系取得长足发展。新方坚定恪守一个中国原则，期待双方进一步密切高层交往，加强经贸、教育、文化、应对气候变化等领域合作，深化在地区和国际事务中的沟通协调，推动新中关系在下个10年乃至50年实现更大发展。新方欢迎中国留学生和企业家来新留学兴业。

双方同意进一步开展高层交往，举行外交政策、贸易、领事、南太、气候变化、人权等领域政府间对话，采取进一步措施便利人员往来，并就中国加入《数字经济伙伴关系协定》和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》保持积极沟通。

双方还就乌克兰、巴以冲突、朝鲜半岛、南太平洋地区形势等共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

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