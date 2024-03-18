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新西兰总理拉克森会见王毅

2024年03月18日18:32 | 来源：新华网
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　　新华社惠灵顿3月18日电（记者卢怀谦　郭磊）当地时间3月18日，新西兰总理拉克森在惠灵顿会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　王毅首先向拉克森转达中国领导人的亲切问候。王毅表示，中新建交以来，双方始终坚持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民，开创了许多“第一”的纪录，推动中新关系一直走在中国同发达国家关系前列，成为双方值得珍惜和弘扬的宝贵财富。今年是习近平主席成功访新和中新建立全面战略伙伴关系10周年。中国视新西兰为理性、成熟的合作伙伴，中新关系具有战略性、长期性。我们愿同新方以庆祝两国建立全面战略伙伴关系10周年为契机，发扬“争先”传统，跨越新的标杆，打造全面战略伙伴关系升级版，构建和而不同的国家间关系，既造福两国人民，也为世界和平与发展作出新的贡献。

　　王毅说，新方将教育、科技创新、基础设施、营商环境、扩大出口作为施政重点，中方愿成为新方这些领域可靠的战略合作伙伴。欢迎新方继续参与共建“一带一路”合作。中方期待同新方在巩固加强传统领域合作的同时，开拓科技、绿色、创新等新的合作增长点。中国经济不仅实现了量的合理增长，更推动了质的有效提升，既有稳的坚实基础，也有进的广阔空间，将持续为世界经济注入更多新的动力，也将为新西兰带来更多新的机遇。中新双方都倡导多边主义，都支持联合国在国际事务中发挥核心作用，都致力于用和平手段解决国际争端。中方愿同新方一道，加强团结合作，抵制冷战思维、单边主义、保护主义，反对开历史倒车，维护人类进步的正确方向。

　　拉克森请王毅向中国领导人转达诚挚问候。拉克森表示，新中关系十分重要。新中建交以来，两国关系取得强劲发展，经贸合作成果丰硕。新中全面战略伙伴关系更为双方合作提供了重要动力。新方将继续坚持一个中国政策，愿以纪念新中建立全面战略伙伴关系10周年为契机，同中方进一步密切高层交往，增进相互理解，深化经贸、人文、教育、旅游、农业、科技、应对气候变化等领域合作，促进两国共同繁荣，维护地区和世界和平稳定。

　　同日，王毅还同新西兰外长彼得斯举行会谈并会见新贸易部长麦克莱。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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