人民网乌兰巴托3月18日电 （记者霍文）18日上午，中国驻蒙古国大使沈敏娟同蒙古国外交部长、红十字会会长巴特策策格共赴蒙古中央省额尔登县，向该县500户受灾牧民分发中方赈灾物资。蒙古国红十字会秘书长宝劳尔玛、中央省副省长苏尔玛、额尔登县长蒙根巴亚尔以及牧民代表参加了分发仪式。

3月18日，沈敏娟大使致辞。人民网记者 霍文摄

巴特策策格表示，当前蒙古国正遭受比往年更为严峻的冰雪灾害，多省牧民生产生活受到严重冲击。在这一困难时期，中国中央和地方政府、红十字会以及中国驻蒙古国使领馆、在蒙中资企业及时向蒙方伸出援手，加入“援助牧民”行动，谨代表蒙古国政府和红十字会表示衷心感谢。

3月18日，巴特策策格（右）外长致辞。人民网记者 霍文摄

宝劳尔玛感谢中方雪中送炭，表示将组织好各县赈灾物资分发工作，把中方心意送到受灾牧民手中。

3月18日，向受灾牧民分发中方赈灾物资现场。人民网记者 霍文摄

沈敏娟致辞表示，作为蒙古国的重要邻国，中方从一开始就密切关注灾情，率先向蒙方伸出援手。这既是作为邻里的应有之义，也再次体现了两国患难与共的深厚情谊。我们也愿帮助蒙方开展灾后重建，着眼长远提升灾害预警和应对能力。“战胜雪灾，蒙古加油”是中方支援蒙古国的具体行动，也必将成为今年中蒙建交75周年重要一笔。相信在各方支持帮助下，大家一定能战胜灾情。

3月18日，沈敏娟走访中央省额尔登县牧民恩赫巴雅尔家。人民网记者 霍文摄

沈敏娟向牧民代表转交了保暖衣物、家庭赈济包、饲料等物资，并走访牧民家庭，详细了解受灾情况，鼓励他们顽强应对，早日恢复正常生产生活。

3月18日，沈敏娟与牧民及县领导合影。人民网记者 霍文摄

3月18日，满载赈灾物资卡车在中央省额尔登县整装待发。人民网记者 霍文摄

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