人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察｜以色列批准对拉法军事行动危及停火希望

2024年03月18日16:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗3月17日电　题：以色列批准对拉法军事行动危及停火希望

　　新华社记者王尚

　　以色列总理内塔尼亚胡15日批准以军进入加沙地带南部城市拉法作战的计划，引发国际社会的广泛关注和担忧。多个国际人道组织警告，大规模进攻有大量难民居住的拉法将造成巨大伤亡和人道主义灾难。另据媒体16日报道，以色列准备派出代表团前往卡塔尔，继续停火谈判。

　　分析人士认为，以色列要进攻拉法的目的或是为在停火谈判中获得更多筹码，但此举将加剧巴以地区乃至整个中东地区的局势紧张，会让斡旋停火工作更加艰难。

　　进攻拉法仍需时间

　　拉法是加沙地带最南端的城市。自去年10月巴以新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动攻势，大量民众被迫逃离，拉法几乎成为加沙民众最后的避难地。加沙地带约230万人口中，现有超过150万平民在拉法这座面积仅55平方公里的小城避难。

　　虽然以色列军方尚未公开进攻拉法的具体计划，但内塔尼亚胡多次表示，只有“彻底摧毁”巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在拉法的4个营，以色列才能实现其军事行动三大目标，即“解救被扣押以方人员”“消灭哈马斯”和“确保加沙地带不再对以色列构成威胁”。

　　约旦以色列事务专家艾曼·胡奈提认为，以色列军队目前面临兵力不足的问题，要攻入拉法就需要补充足够兵力。普遍预计在斋月期间不会攻入拉法。

　　停火前景渺茫

　　分析人士认为，内塔尼亚胡批准对拉法地区的军事行动是以方“极限施压”策略，目的是为了在停火谈判中争取更多利益。

　　卡塔尔半岛电视台14日援引哈马斯声明报道，哈马斯已向调解方埃及和卡塔尔提交了一份“全面的谈判愿景”，包括以方停止侵略并从加沙地带撤军、向加沙地带提供救济以及加沙流离失所者返回等内容。

　　以总理办公室此后发布声明，拒绝了哈马斯的停火提议，但表示愿意推进和谈。以色列将派代表团前往多哈参与由卡塔尔主导的停火谈判。此前，本月初在开罗举行的谈判，以色列没有派代表参加。

　　卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特指出，“停火谈判实现突破将非常困难”。内塔尼亚胡领导的联合政府立场强硬，支持继续战争。而美国作为以色列主要盟友，尽管在人道主义问题上施加了一定压力，但至今并未要求以色列停止军事行动。

　　美国总统拜登9日公开警告以方，攻入拉法将是踩踏“红线”。但拜登随后又说，不存在“会让美国切断武器输送、使以色列没有‘铁穹’（防空系统）可用的红线”。美国国务卿布林肯15日称，以色列在进攻拉法之前，“需要一个切实可行的计划确保难民安全”。

　　也门政治分析家亚辛·塔米米指出，美国所谓确保难民安全的要求十分虚伪，因为除了停火外，“没有任何计划可以保证难民的安全”。

　　西班牙《国家报》网站文章说，以色列只要提出要求，美国就会满足它。自本轮冲突爆发以来，武器供应就没有停止过。华盛顿有很多手段来让以色列听取其建议，“但它一种都没有用。”

　　反对声音强烈

　　拉法濒临以色列军事入侵，引发国际社会广泛担忧。多国和国际组织连续警告，以色列进攻拉法将导致重大人员伤亡和更大的人道主义灾难。

　　巴勒斯坦总统府15日发表声明，呼吁国际社会迅速干预并承担起责任，防止以色列对拉法“危险的侵略”，并表示这种侵略使加沙地带人民的痛苦加倍。

　　世界卫生组织总干事谭德塞16日在社交媒体发文呼吁以色列停止拉法作战计划。他说，在这一人口稠密的地区，暴力升级将导致更多的死亡和痛苦，尤其是在医疗设施已经不堪重负的情况下。

　　约旦国王阿卜杜拉二世17日在亚喀巴会见到访的德国总理朔尔茨，双方警告以军行动将加剧加沙地带人道主义危机。阿卜杜拉二世呼吁国际社会迅速采取行动，立即实现加沙地带永久停火，同时努力保护平民，尽一切可能向加沙地带提供充分、持续的人道主义援助，努力防止加沙人道主义状况恶化。

　　还有分析人士指出，以军若攻入拉法，影响将继续外溢至周边国家乃至中东地区。埃及中东战略研究与国家安全论坛研究员阿卜杜勒-穆赫迪·穆塔韦说，针对拉法的进攻有可能将“成千上万的巴勒斯坦人推向埃及，并将对埃及构成重大威胁”。埃及外交部发表声明说，在与埃及接壤的拉法发动军事行动将违反国际法和国际人道主义法。

　　以色列国内也有众多反对声音。16日，数千名抗议者聚集在特拉维夫，表达对政府以战争方式处理加沙问题的愤怒，要求内塔尼亚胡辞职。“我们希望这个政府认真对待我们并辞职。”抗议者盖以·吉纳特说。（参与记者张天朗、吕迎旭、柳伟建、何奕萍、汪强、姚兵、程帅朋、冀泽、谢昊）

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部