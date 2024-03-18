新华社开罗3月17日电 题：以色列批准对拉法军事行动危及停火希望

新华社记者王尚

以色列总理内塔尼亚胡15日批准以军进入加沙地带南部城市拉法作战的计划，引发国际社会的广泛关注和担忧。多个国际人道组织警告，大规模进攻有大量难民居住的拉法将造成巨大伤亡和人道主义灾难。另据媒体16日报道，以色列准备派出代表团前往卡塔尔，继续停火谈判。

分析人士认为，以色列要进攻拉法的目的或是为在停火谈判中获得更多筹码，但此举将加剧巴以地区乃至整个中东地区的局势紧张，会让斡旋停火工作更加艰难。

进攻拉法仍需时间

拉法是加沙地带最南端的城市。自去年10月巴以新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动攻势，大量民众被迫逃离，拉法几乎成为加沙民众最后的避难地。加沙地带约230万人口中，现有超过150万平民在拉法这座面积仅55平方公里的小城避难。

虽然以色列军方尚未公开进攻拉法的具体计划，但内塔尼亚胡多次表示，只有“彻底摧毁”巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在拉法的4个营，以色列才能实现其军事行动三大目标，即“解救被扣押以方人员”“消灭哈马斯”和“确保加沙地带不再对以色列构成威胁”。

约旦以色列事务专家艾曼·胡奈提认为，以色列军队目前面临兵力不足的问题，要攻入拉法就需要补充足够兵力。普遍预计在斋月期间不会攻入拉法。

停火前景渺茫

分析人士认为，内塔尼亚胡批准对拉法地区的军事行动是以方“极限施压”策略，目的是为了在停火谈判中争取更多利益。

卡塔尔半岛电视台14日援引哈马斯声明报道，哈马斯已向调解方埃及和卡塔尔提交了一份“全面的谈判愿景”，包括以方停止侵略并从加沙地带撤军、向加沙地带提供救济以及加沙流离失所者返回等内容。

以总理办公室此后发布声明，拒绝了哈马斯的停火提议，但表示愿意推进和谈。以色列将派代表团前往多哈参与由卡塔尔主导的停火谈判。此前，本月初在开罗举行的谈判，以色列没有派代表参加。

卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特指出，“停火谈判实现突破将非常困难”。内塔尼亚胡领导的联合政府立场强硬，支持继续战争。而美国作为以色列主要盟友，尽管在人道主义问题上施加了一定压力，但至今并未要求以色列停止军事行动。

美国总统拜登9日公开警告以方，攻入拉法将是踩踏“红线”。但拜登随后又说，不存在“会让美国切断武器输送、使以色列没有‘铁穹’（防空系统）可用的红线”。美国国务卿布林肯15日称，以色列在进攻拉法之前，“需要一个切实可行的计划确保难民安全”。

也门政治分析家亚辛·塔米米指出，美国所谓确保难民安全的要求十分虚伪，因为除了停火外，“没有任何计划可以保证难民的安全”。

西班牙《国家报》网站文章说，以色列只要提出要求，美国就会满足它。自本轮冲突爆发以来，武器供应就没有停止过。华盛顿有很多手段来让以色列听取其建议，“但它一种都没有用。”

反对声音强烈

拉法濒临以色列军事入侵，引发国际社会广泛担忧。多国和国际组织连续警告，以色列进攻拉法将导致重大人员伤亡和更大的人道主义灾难。

巴勒斯坦总统府15日发表声明，呼吁国际社会迅速干预并承担起责任，防止以色列对拉法“危险的侵略”，并表示这种侵略使加沙地带人民的痛苦加倍。

世界卫生组织总干事谭德塞16日在社交媒体发文呼吁以色列停止拉法作战计划。他说，在这一人口稠密的地区，暴力升级将导致更多的死亡和痛苦，尤其是在医疗设施已经不堪重负的情况下。

约旦国王阿卜杜拉二世17日在亚喀巴会见到访的德国总理朔尔茨，双方警告以军行动将加剧加沙地带人道主义危机。阿卜杜拉二世呼吁国际社会迅速采取行动，立即实现加沙地带永久停火，同时努力保护平民，尽一切可能向加沙地带提供充分、持续的人道主义援助，努力防止加沙人道主义状况恶化。

还有分析人士指出，以军若攻入拉法，影响将继续外溢至周边国家乃至中东地区。埃及中东战略研究与国家安全论坛研究员阿卜杜勒-穆赫迪·穆塔韦说，针对拉法的进攻有可能将“成千上万的巴勒斯坦人推向埃及，并将对埃及构成重大威胁”。埃及外交部发表声明说，在与埃及接壤的拉法发动军事行动将违反国际法和国际人道主义法。

以色列国内也有众多反对声音。16日，数千名抗议者聚集在特拉维夫，表达对政府以战争方式处理加沙问题的愤怒，要求内塔尼亚胡辞职。“我们希望这个政府认真对待我们并辞职。”抗议者盖以·吉纳特说。（参与记者张天朗、吕迎旭、柳伟建、何奕萍、汪强、姚兵、程帅朋、冀泽、谢昊）

(责编：燕勐、徐祥丽)