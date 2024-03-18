西门樵

近期，美国在联合国安理会上又一次否决有关巴以问题的决议草案，这是自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来美国第四次在加沙停火问题上行使否决权。草案提交国阿尔及利亚常驻联合国代表本贾马指出，“给决议草案投赞成票，就是给数十万儿童带去希望，让他们重返学校并享有受教育的权利；给决议草案投反对票，实际上是在助纣为虐，扼杀孩子们对更美好生活的憧憬。”

5个多月来，美方高层虽然嘴上说呼吁停火，但据媒体披露，白宫对以色列军售照旧不误。新加坡《联合早报》消息称，拜登政府准备向以色列提供价值数千万美元的炸弹和其他武器。面对美国在巴以问题上的矛盾立场，除了美国国内接连爆发抗议活动要求加沙地带停火外，国际社会特别是中东国家也表达出强烈不满。英国《金融时报》近期刊发的一篇评论文章指出，在16个阿拉伯国家开展的民意调查显示，76%的受访者对美国的态度变得“更加消极”，认为加沙冲突完全打碎了美国在他们心中的“民主”“自由”形象。

随着加沙冲突不断持续，中东地区安全形势陡然紧张，冲突外溢效应不断出现，红海、叙利亚、伊拉克等周边地区的安全状况也遭受波及。然而作为大国和少数对以色列能够施加有效影响的国家，美国非但没有采取有效措施推动停火止战，反而在穷兵黩武的路上一意孤行，在增加军事力量部署的同时，还接连对相关地区进行空中打击，不断推高中东地区安全风险。2月3日，伊拉克总统拉希德通过声明谴责美国袭击严重损害该国主权，“让紧张局势升级，并威胁到整个地区的安全形势。”

二战后，美国长期在中东地区推行霸权，自诩是公平正义的化身，却在巴以冲突升级后“拉偏架”，导致加沙民众死亡人数突破3万。哥伦比亚大学的杰弗里·萨克斯在接受卡塔尔半岛电视台采访时表示，如果美国停止向以色列供应武器，加沙战争可能会在今天结束。杰弗里认为，美国在巴以冲突上的立场导致美国在世界舞台上被孤立，“这永远不会带来和平”。

在土耳其政治发展愿景中心主任艾哈迈德·阿塔维纳看来，美国在巴以问题上的矛盾立场，其根源在于始终打着维护美式霸权的“小算盘”。除了对以色列继续实施军售，美国还以安全为由在东地中海和红海部署航空母舰，美国《华盛顿邮报》日前撰文称，随着加沙冲突愈演愈烈，美国的军事足迹扩展到了整个中东。艾哈迈德也鲜明指出，通过加沙冲突，“美国似乎找到了一个额外的机会，以服务于其国际霸权的方式恢复并激活它在该地区的领导地位，并重新塑造其‘世界警察’的角色——该角色负责应对世界各地出现的国际挑战，而且它将毫不犹豫地使用武力、实施压迫和犯罪，只为达到维护这种角色和霸权的目的。”

要和平不要战争，要团结不要分裂，要发展不要动荡，这是近年来越来越多中东国家形成的共识。随着中东“和解潮”不断兴起，和平发展、合作共赢已经成为中东地区的潮流所向、人心所归，霸权主义、强权政治等逆流不会得逞。加沙停火止战，既是形势的紧迫需要，也是基于人道最起码的要求，理应得到安理会所有成员的支持。如果美国继续为杀戮大开绿灯，最终只会被国际社会所唾弃。

(责编：贾文婷、常红)