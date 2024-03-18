人民网北京3月18日电 （褚梦琦） 3月15日，俄罗斯“谢肉节”庆祝活动在北京展览馆举行。这是北京首次举办庆祝“谢肉节”的大型活动。

北京展览馆举办首届俄罗斯“谢肉节”庆祝活动。人民网 褚梦琦摄

“谢肉节”，又称“送冬节”，是俄罗斯最重要的传统节日之一。“谢肉节”标志着俄罗斯寒冬的结束，人们通过举办各种庆祝活动以迎接春天的到来。

中俄观众在现场观看俄罗斯传统音乐表演。人民网 褚梦琦摄

在此次北京展览馆的谢肉节庆典活动包括俄罗斯传统手工艺品展示、俄罗斯民俗互动游戏、俄罗斯传统歌舞表演、俄罗斯节日美食品鉴。值得一提的是，活动还将特别开设军刀开瓶技巧大师班，邀请哥萨克人展示他们使用马刀开启香槟酒瓶的精湛技艺。共有1000多名中俄观众参与此次活动。

中俄观众在现场参与俄罗斯民俗互动游戏。人民网 褚梦琦摄

中国观众在现场品尝“谢肉节”节日美食——煎薄饼。人民网 褚梦琦摄

中俄观众在现场参与俄罗斯民俗互动游戏。人民网 褚梦琦摄

中俄观众欣赏俄罗斯传统歌舞表演。人民网 褚梦琦摄

中俄观众欣赏俄罗斯传统歌舞表演。人民网 褚梦琦摄

(责编：王禹蘅、常红)