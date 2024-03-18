人民网曼谷3月18日电 （记者孙广勇）3月16日，经中企承建的孟加拉单点系泊及双线管道工程油库管道输送的4万吨柴油和3万吨原油，全部抵达隶属于孟加拉国石油公司的东方炼厂。这标志着孟加拉国首个海陆一体化超大型石油储运项目正式投入商业运营。

该工程是孟加拉国实现2041年国家发展愿景的旗舰项目，也是中孟两国共建“一带一路”能源合作取得的重大成果。由中国政府提供优惠贷款、中国进出口银行提供融资、中石油管道局承建，实现了中国资金、中国技术、中国设备、中国施工“全产业链走出去”。

这是该工程建成后首次将柴油和原油输送至孟东方炼厂，彻底结束了此前炼厂接收原油和柴油需要靠小船接驳大船运输的传统低效和不环保的方式。10万吨级的大型油轮在距离陆地16公里的海上直接系泊，而后通过总长220公里的海底和陆上管道，将石油直接卸载并运输到炼厂。将原来卸载运输10万吨石油时间从11天缩短到了约48小时，同时为孟东方炼油厂原油年处理能力从现在的150万吨扩容至450万吨提供了重要保证。

孟加拉国石油公司东方炼油厂副总经理哈斯纳特表示，“这项工程对我们的能源生产将产生巨大影响。就石油卸载而言，我们过去使用的方式效率不高且成本很贵。随着海陆一体化石油储运项目的引入，现代化的运油设施将使我们的能源生产更加高效，并将创造更多机会扩大东方炼油厂的生产能力。这些努力最终都会使孟加拉国受益。”

中方项目经理孙碧君表示，该项目作为“一带一路”倡议在孟加拉国首批落地的重要油气储运项目，极大缓解了孟加拉国当前能源紧张局面，是孟加拉国新的能源大动脉。在项目建设过程中为孟加拉国创造了近4000人次的就业岗位，为当地培养了一批优秀的技术人才。

该工程的建设也有力带动了“中国制造”走出去，工程建设所需的核心物资和相关设备等主要材料95%来自中国。同时也有力推动了中国海洋工程装备技术实现新发展，中方企业用一项项自主研发攻克的核心技术、装备，打破国外核心技术垄断，独立自主完成项目建设，填补了中国企业“双通道单点系泊系统”安装技术空白，创造了“海陆定向钻穿越”和“航道后深挖沟”两项世界纪录。

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