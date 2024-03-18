新华社莫斯科3月18日电 俄罗斯总统普京18日凌晨在竞选总部接受新华社记者提问时说，俄中关系将继续深化发展，取得新成就，造福两国人民。

3月18日，普京在俄罗斯首都莫斯科的竞选总部回答记者提问。新华社记者曹阳摄

——国家利益相互契合

普京表示，俄中关系经过多年发展，非常稳定，具有很强的互补性。国家利益相互契合也是俄中关系发展的重要因素，为两国协作解决国际关系领域的共同问题奠定了良好基调。

——共建“一带一路”倡议非常重要

普京指出，从亚欧地区发展角度而言，俄中关系是一个重要稳定因素，中方共建“一带一路”倡议非常重要。

3月18日，在俄罗斯首都莫斯科，新华社记者向俄总统普京提问。新华社记者曹阳摄

——积极评价中国发展成就

普京说，中国正在非常自信地实现飞速发展，转向创新型经济。中国在国际舞台上日益活跃并取得巨大成功，在世界各地拥有许多朋友。

——台湾是中国不可分割的一部分

普京强调，台湾是中国不可分割的一部分。那些在台湾周围进行挑衅，并采取种种限制措施迟滞中国发展的企图，无疑会彻底失败。

据俄罗斯中央选举委员会当地时间18日凌晨发布的数据，在俄总统选举统计完成的85%选票中，现任总统普京以87.19%的得票率大幅领先其他候选人，实际已经赢得此次总统选举。

俄罗斯第八届总统选举正式投票于15日至17日举行。根据俄总统选举规则，在选举中获得50%以上选票者当选总统。（记者：赵冰、黄河、孟菁、刘恺、陈汀、江宥林、华迪；剪辑：张骁、淡然；编辑：鲁豫、王丰丰、梁尚刚、徐力宇）

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