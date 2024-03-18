新华社莫斯科3月18日电（记者赵冰 黄河）俄罗斯总统普京18日表示，俄中关系将继续深化发展，取得新成就，并造福两国人民。

3月18日，普京在俄罗斯首都莫斯科的竞选总部回答记者提问。新华社记者曹阳摄

当地时间18日凌晨，普京在竞选总部发表讲话，感谢选民支持。他在接受新华社记者提问时表示，俄中关系经过多年发展，非常稳定，具有很强互补性。

普京指出，俄中两国在经济、外交等领域有诸多契合点。就亚欧地区发展而言，俄中关系是一个重要稳定因素，中方提出的共建“一带一路”倡议非常重要。

3月18日，在俄罗斯首都莫斯科，新华社记者向俄总统普京提问。新华社记者曹阳摄

普京积极评价中国的发展成就。他认为，中国正在非常自信地实现飞速发展，并向创新型经济转型；中国在国际舞台上日益活跃并取得巨大成功，在世界各地拥有许多朋友。

普京强调，台湾是中国不可分割的一部分；那些在台湾周围进行挑衅并采取种种措施迟滞中国发展的企图，无疑会彻底失败。

据俄罗斯中央选举委员会当地时间18日凌晨公布的数据，在此次总统选举已统计完成的85％选票中，普京以87.19％的得票率大幅领先其他候选人，实际已经赢得总统选举。

俄罗斯第八届总统选举正式投票于15日至17日举行。根据俄总统选举规则，获得50％以上选票者当选总统。俄中央选举委员会将不晚于3月28日确认此次总统选举的最终结果，并在选举结果确认后3日内予以公布。（参与记者：刘恺、陈汀、江宥林、华迪）

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