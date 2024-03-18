人民网曼谷３月15日电 （记者孙广勇）中外语言交流合作中心联合泰国教育部15日在泰国曼谷举办第21批赴泰国中文教育志愿者离任大会，867名中文教育志愿者圆满完成了本学年的汉语教学工作。

泰国高等教育和科研创新部、教育部、对中国政府和中外语言交流合作中心对泰国汉语教学的大力支持表示感谢，并高度评价了志愿者教师不远千里赴泰任教的行动。

泰国高等教育和科研创新部部长素帕玛在致辞中表示，国际中文教育志愿者项目符合泰国“促进高等教育国际化”的政策，项目自实施以来成果卓著，为提升泰国学生的中文语言能力、学习和深入了解中国文化做出了重要贡献，成为推动泰国中文教学发展的重要力量。

中外语言交流合作中心主任副主任静炜表示，20年前来国际中文教育志愿者秉持着奉献友爱互助进步的志愿精神，默默耕耘、无私奉献，受到了当地的热烈欢迎，期待志愿者们把泰国的所见所闻所获带回中国，进一步促进中泰两国在语言、文化、商务等各方面的交流合作，做好中泰人文交流的使者。

中外语言交流合作中心统计数据显示，自2003年起，中外语言交流合作中心累计派出21批，超过2万余名国际中文教育志愿者赴泰国1000多所学校任教，为大约400万泰国学生提供中文教学。

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