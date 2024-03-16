新华社联合国3月15日电 中国常驻联合国副代表耿爽15日在安理会表决通过联合国阿富汗援助团（联阿援助团）授权延期决议后作解释性发言，对决议草案未能与时俱进地反映阿富汗问题的最新进展感到遗憾。

耿爽说，中方对联阿援助团授权延期决议草案投了赞成票，这主要是基于中方对联合国工作的支持。与此同时，中方对决议草案未能与时俱进地反映阿富汗问题的最新进展感到遗憾。外国军队撤出两年半以来，阿富汗国内局势总体稳定，经济民生得到改善，地区合作持续拓展，同时在人道局势、经济发展、恐怖威胁等方面依然面临严峻挑战。国际社会应该同阿富汗临时政府加强接触，一方面要保障对阿人道援助，另一方面要在扫雷、替代种植、恢复银行系统、解冻海外资产、保障全体人民权益等方面提供更多帮助。决议草案给人的印象是，两年多来形势没有任何变化，这与实际情况显然是脱节的。

耿爽说，考虑到阿富汗安全局势总体趋稳，中方在决议草案磋商中提议适当延长联合国秘书长向安理会报告的周期。这并不妨碍安理会根据需要随时审议阿富汗问题，也绝不意味着对阿富汗人民的支持有任何弱化。中方总的考虑是，希望安理会围绕阿富汗采取的行动能够符合形势的发展，契合阿富汗人民的需要。中方愿继续就有关问题同各方保持沟通。

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