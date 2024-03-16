新华社萨格勒布3月15日电（记者李学军）克罗地亚总统米拉诺维奇15日在社交媒体上宣布，他将作为来自克罗地亚社会民主党的独立候选人参加将于4月17日举行的克罗地亚议会选举并将竞选总理职位。

米拉诺维奇表示，他对选举获胜充满信心，他将在选举获胜后辞去总统职务，承担起领导克罗地亚政府的责任。而在此之前，他将根据宪法继续履行克罗地亚总统的职责。

米拉诺维奇这一宣布使克罗地亚举国震惊，因为总统竞选总理在克罗地亚历史上还未有过先例。作为社会民主党人，米拉诺维奇这一举动无疑将会使目前在议会选举中处于下风的社会民主党备受鼓舞，但同时也引发了巨大争议。克罗地亚宪法专家巴里奇对媒体表示，克罗地亚宪法法院应该明确告诉米拉诺维奇，他只有辞去总统职务才能竞选总理。

根据最新民意调查，克罗地亚总理普连科维奇领导的执政党克罗地亚民主共同体以26.5%的支持率位居第一，社会民主党以17.9%的支持率位居第二。

米拉诺维奇于2020年1月当选克罗地亚总统。此前，他曾于2011年12月至2016年1月担任克罗地亚总理职务。

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