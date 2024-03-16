新华社联合国3月15日电 中国常驻联合国副代表戴兵15日在联合国纪念打击伊斯兰恐惧症国际日高级别会议上发言，强调“言论自由”不应成为仇恨言论的护身符，更不应成为政府不作为的借口。

戴兵说，当前国际形势动荡加剧，危机冲突此起彼伏，挑起宗教仇恨、煽动种族主义的现象屡屡发生，伊斯兰恐惧症以及其他形式的歧视、排外心理不断加剧，令人痛心。中方支持联合国在打击伊斯兰恐惧症方面发挥积极作用。应对和打击伊斯兰恐惧症，必须标本兼治。

第一，中方敦促各国秉持“零容忍”态度，采取具体行动打击针对穆斯林的歧视和暴力行为，禁止煽动基于宗教或信仰的仇恨，杜绝有罪不罚现象。“言论自由”不应成为仇恨言论的护身符，更不应成为政府不作为的借口。第二，中方主张加强不同文明、不同宗教的对话交流，摒弃针对特定文明、宗教的歧视和偏见，坚决反对文明冲突、文明优越等错误和片面论调，推动树立平等、互鉴、对话、包容的文明观。政治人物和媒体更要承担应有的法律、道德和社会责任。第三，中方呼吁确保人人享有发展的权利，铲除贫困、边缘化和经济差距等滋生歧视和不容忍的土壤，推动实现包容性发展和公平发展。

戴兵说，中国提出的全球文明倡议代表了世界不同文明、不同民族、不同宗教和谐相处、共同发展的方向，也是各国应对共同挑战、开辟共同未来的基础和指引。中方期待与包括伊斯兰国家在内的各国一道，秉持开放包容，推动文明交流互鉴，共建美好和谐世界。

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