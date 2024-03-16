新华社耶路撒冷3月15日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列总理办公室15日在以色列战时内阁会议后发表声明说，总理内塔尼亚胡当天批准了以军进入加沙地带南部城市拉法作战的计划。

声明说，内塔尼亚胡称巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）最新提出的关于释放其扣押的以方人员以换取以方释放巴勒斯坦关押者的停火提议“仍然荒谬”。以方拒绝这一提议，但将派遣代表前往卡塔尔，继续推进停火谈判。

作为对内塔尼亚胡批准以军在拉法作战计划的回应，巴勒斯坦总统府15日发表声明，呼吁国际社会迅速干预并承担起责任，防止以色列对拉法“危险的侵略”，并表示这种侵略使加沙地带人民的痛苦加倍。声明重申巴方拒绝任何迫使加沙民众流离失所的做法，并表示“这是一条红线”。

拉法位于加沙地带最南端、与埃及接壤，是国际人道援助物资进入加沙地带的门户。自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动地面攻势，战火已“烧”至拉法。目前有超过150万巴勒斯坦平民在拉法避难。国际社会担忧，一旦以军对拉法发动地面攻势，将造成更多平民伤亡。（参与记者：柳伟建）

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