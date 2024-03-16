新华社伦敦3月15日电 综述｜2024年伦敦书展闭幕 中外出版交流成果丰硕

新华社记者金晶 章博宁

为期三天的2024年伦敦书展14日闭幕。书展期间，中国精品图书广受关注，中外出版交流合作成果丰硕。

从书展首日起，中国出版集团、人民出版社等约50家中国出版单位参与的几大中国图书展台就成为焦点之一。中国出版单位精选参展3200多种图书，新书首发、签约仪式、出版论坛等30多场活动精彩纷呈。

开幕当日，《中国发展报告2023》《全球发展报告2023》英文版首发式、“中国学术的全球分享与传播”出版论坛暨“中国视角”系列丛书新书发布会、《做幸福的普通人——百年职校的故事》英文版首发式暨国际出版合作签约仪式、《藏经洞敦煌精品（大英博物馆）》新书发布会等活动吸引了不少观众。

13日，由中国图书进出口（集团）有限公司举办的中英版权贸易洽谈会成功举办。中英十余家出版机构围绕两国图书市场现状、出版趋势以及彼此的特色资源和国际合作交流案例等展开交流讨论，并表达了版权贸易意向。14日，经济科学出版社“中国道路”系列丛书《中国的和平发展道路：历史选择与时代方向》《中国养老保障制度的改革和发展》英文版新书发布会成功举办。中国出版单位代表还亮相伦敦书展首次“国别路演”专场活动，向与会者展示中国作为一个充满活力与创新的出版大国形象。

新技术在出版行业的运用成为本次书展的一大亮点。中原出版传媒集团旗下的中州古籍出版社携带英文版《山海经：中国神兽图鉴》亮相书展，推岀“东方神兽奇遇记——VR元宇宙沉浸式体验”。“当人工智能邂逅传统艺术”——AI赋能IP应用前景对话论坛、“当技术与传统相遇——AI赋能出版与创意产业”对话等活动也受到广泛关注，来自泰勒·弗朗西斯出版集团、施普林格·自然集团等出版机构的出版人与来自牛津布鲁克斯大学、清华大学的专家学者展开对话，围绕人工智能在出版及创意产业的应用前景分享见解与思考。

数字授权也是本次书展关注的话题之一。外语教学与研究出版社与牛津大学出版社、哈珀-柯林斯出版公司等在英合作伙伴就重点产品的数字化合作达成一系列合作意向。

伦敦书展总监加雷思·拉普利在书展期间接受新华社专访时说，英中两国出版业一直保持着良好的合作。文化交流和对话在当前充满不确定性的国际背景下尤为重要。期待未来有更多中国图书走向世界。圣智出版集团盖尔全球学术产品副总裁塞斯·凯利指出，盖尔与中国出版机构长期合作。中国经济快速发展，国际读者对中国的兴趣日益浓厚。

伦敦书展始于1971年，是全球出版业最重要的盛会之一。（参与记者：赵小娜、李颖）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)