新华社北京3月15日电 新一轮巴以冲突爆发五月有余。尽管国际社会对以色列持续推进在加沙地带军事行动导致重大人员伤亡普遍表示强烈反对，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡14日仍做出强硬表态，称将对加沙地带最南端城市拉法发动地面攻势，彻底摧毁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）有生力量。

同日，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯授权穆罕默德·穆斯塔法组建新一届巴勒斯坦政府，领导和协调加沙地带救援和重建工作。

3月14日，人们在加沙地带南部城市拉法领取救济食物。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

以方要攻拉法

内塔尼亚胡14日在视察一处战地情报基地时对现场军人们说，目前存在“阻止我们攻入拉法、完成任务的国际压力”；即便如此，作为以色列总理，他将继续顶住这些压力。“我们将进入拉法，彻底消灭哈马斯残余部队，恢复安全，为以色列人民和以色列国带来全面胜利。”

拉法位于加沙地带最南端，与埃及接壤，是国际人道援助物资进入加沙地带的门户。随着加沙地带战火从北部烧到南部，大量巴勒斯坦平民涌入这里避难，导致这座仅55平方公里的小城目前容纳超过150万平民。国际社会担忧，一旦以军对拉法发动地面攻势，势必造成惨重伤亡。

3月14日，人们在加沙地带南部城市拉法领取救济食物。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

以方执意进攻拉法甚至引发盟友美国不满。美国总统约瑟夫·拜登警告，以军攻入拉法将踩踏“红线”。美国国会参议院民主党领袖查克·舒默公开批评内塔尼亚胡“迷失方向”，将自己的政治生命凌驾于国家利益之上。他呼吁以色列提前举行大选，以选出一个新政府。

分析人士指出，尽管美国府院高层频频释放对内塔尼亚胡政府强硬言论，但是鉴于美方至今仍未触碰向以色列施压的最有效手段——切断或减少军事援助，可以判定美方在巴以问题上“拉偏架”政策并未发生实质性调整。

这是3月14日在加沙地带中部努赛赖特难民营拍摄的遭以军空袭后的仓库。新华社发

以军发言人丹尼尔·哈加里14日谈及拉法行动安排时透露，需将拉法城中大量平民转移至由以方和国际社会共同建造的一座“人道主义岛屿”。以色列外交部长伊斯拉埃尔·卡茨此前参加欧洲联盟外长会期间曾声称将在加沙地带附近地中海水域修建一座人造岛，用以收容巴勒斯坦人。不过，这一设想遭到欧盟方面批评。

巴方任命总理

巴勒斯坦总统阿巴斯14日授权其经济顾问穆斯塔法组建新一届政府。阿巴斯在任命声明中要求穆斯塔法领导和协调加沙地带救援和重建工作，重整巴方在约旦河西岸和加沙地带的治理，在政府、安全部门以及经济领域领导改革，同时打击腐败。

3月14日，在约旦河西岸城市拉姆安拉，巴勒斯坦总统阿巴斯（左）将授权书交到穆罕默德·穆斯塔法手中。新华社发（巴勒斯坦总统办公室供图）

穆斯塔法1954年出生，曾在美国乔治·华盛顿大学获得工商管理和经济学博士学位。步入政坛后，穆斯塔法曾担任巴勒斯坦政府副总理、经济部长，在以色列2014年大规模攻入加沙地带后曾参与加沙地带重建，现担任巴勒斯坦投资基金会主席，同时担任阿巴斯的经济顾问。按照巴方消息人士说法，穆斯塔法将组建一个由专家组成的技术官僚政府。

法新社援引巴勒斯坦政治分析师阿卜杜勒·马吉德的话报道，穆斯塔法因其从政经验以及相对温和立场而更易被美国、以色列接受，在阿巴斯承受来自以美方面压力之际，选择穆斯塔法担任政府总理，有助于巴方在改善治理等方面获得更多支持。有舆论认为，穆斯塔法与阿巴斯关系紧密，将扮演后者的“得力助手”。

这是3月14日拍摄的加沙地带中部布赖杰难民营一处住宅遭空袭后的场景。新华社发

另据当地媒体报道，哈马斯14日向加沙地带停火相关斡旋方提交了一份“全面停火协议”，要求以色列方面立即停止侵略加沙地带、撤出所有军队、允许救援物资畅通无阻地进入加沙地带、允许流离失所者返回家园。以色列总理府当天就此发表声明称，哈马斯所提要求“不现实”。（王逸君）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)