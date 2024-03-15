新华社北京3月15日电

中华人民共和国和安哥拉共和国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明

（2024年3月15日，北京）

应中华人民共和国主席习近平邀请，安哥拉共和国总统若昂·曼努埃尔·贡萨尔维斯·洛伦索于2024年3月14日至17日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首在亲切友好气氛中举行会谈，就中安、中非关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同洛伦索总统会见。

两国元首认为，自中安1983年建交以来，两国友谊经受时间考验，历久弥坚，造福两国人民。两国元首对此表示满意，重申愿加强中安友好，推动更加广泛与多元的合作。

为进一步巩固政治互信，深化和拓展各领域务实合作，两国元首决定将双方关系提升为全面战略合作伙伴关系。

关于携手构建人类命运共同体

一、双方一致认为，世界大变局加速演进。双方愿携手构建人类命运共同体，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

二、两国元首一致认为，针对当今世界面临的一系列重大问题重大挑战，各方应倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

三、中安在国际事务中相互支持，在维护发展中国家共同利益和国际公平正义方面作出表率，为维护地区和世界和平与发展作出积极贡献。

双方认为应进一步发挥元首外交的政治引领作用，保持高层交往与对话势头。双方一致同意在涉及彼此核心利益和重大关切问题上加强相互支持，增进政治互信，巩固双边关系政治基础。

四、中方重申坚定支持安哥拉人民自主选择符合本国国情的发展道路，坚定支持安哥拉维护国家独立及主权、安全和利益。安方重申坚定奉行一个中国原则，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚定支持中国为实现国家统一所作的一切努力，坚定支持不干涉内政原则。安方反对外部势力以任何形式干涉中国内政，反对任何损害中国主权和领土完整的做法。

五、双方一致认为，无论处于何种发展阶段，大小国家一律平等，霸权主义和强权政治应受到坚决反对。

六、双方一致认为，各方应共同恪守联合国宪章宗旨和原则，共同坚持普遍认同的国际关系基本准则，践行真正的多边主义。

七、双方重申支持联合国权威，一致认为有必要对联合国及其附属机构，特别是安理会进行改革，使其更适应当前形势，扩大发展中国家参与，扩大非洲在安理会的代表性和发言权。安方重申“埃祖尔韦尼共识”重要性并赞赏中国是二十国集团中首个支持非盟加入二十国集团的国家。

八、双方一致认为，各方应坚定促进贸易和投资自由化便利化，破解阻碍世界经济健康发展的结构性难题，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展。

九、双方均高度重视民主，一致认为各国的民主道路、民主模式应当符合本国国情和发展实际。

十、双方一致认为，发展人权是全人类共同的事业，生存权、发展权是首要的基本人权，应在相互尊重和平等相待基础上开展人权交流与合作。

十一、双方一致认为，气候变化是全人类面临的共同挑战，需要国际社会共同努力应对。发达国家对气候变化负有历史责任，应该率先承担大幅减排义务，切实兑现向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持的承诺。

十二、双方高度评价中非合作论坛对推进中非全面战略合作伙伴关系的重要作用，同意就中非合作论坛事务加强磋商和协调，共同落实好中非合作“九项工程”、《达喀尔行动计划（2022－2024）》框架内各领域务实合作。

深化高质量共建“一带一路”合作

一、双方将在2018年签署的《中华人民共和国政府与安哥拉共和国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》基础上，深化高质量共建“一带一路”合作，推动相关领域务实合作取得更加丰硕成果，并共同维护双方合作项目和企业人员安全。

安方高度评价共建“一带一路”倡议提出以来在促进共建国家经济发展和民生改善方面发挥的积极作用，愿加紧同共建“一带一路”倡议有效对接。

双方愿进一步加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，共同落实好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，促进合作共赢、共同发展。

二、双方将建立绿色发展战略伙伴关系，加强在环保、应对气候变化、绿色经济、风险应急机制建设等领域合作，扩大光伏、风能等可再生能源、电动汽车等相关产业互利合作，促进能源转型、保障能源安全。

安方赞赏中方坚持绿色低碳发展、积极参与应对气候变化国际合作的努力、决心和行动，将以此为机遇推动双方相关合作。

三、双方将加强矿业和农业开发合作，增加矿业、农牧产业附加值。安方邀请中方企业在矿业、农业、渔业、制药、旅游等领域进行私人投资。中方鼓励中国企业参与投资支持安产业链升级和提升自主发展能力的项目。

关于落实全球发展倡议

中安是维护国际和平发展的积极重要力量。双方率先落实全球发展倡议是加强双边关系的具体举措。

一、安方高度评价过去十多年来中国取得的伟大成就，认为中国式现代化成功经验鼓舞人心，完全相信在中国共产党领导下，中国将全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

二、中方赞赏安哥拉长期保持政局稳定，积极评价安哥拉在洛伦索总统带领下，在建设繁荣国家中取得的成就。中方相信在洛伦索总统领导下，安哥拉将全面落实《2023－2027国家发展计划》和实现经济多元化，安哥拉人民生活将更美好。

中方赞赏洛伦索总统作为非盟认可的非洲和平和解重要推动者，相信其将为维护区域和世界和平与发展发挥更大积极作用。

三、安方赞赏习近平主席提出全球发展倡议，认为这一倡议将为落实联合国2030年可持续发展议程发挥重要作用。中国欢迎安哥拉正式加入“全球发展倡议之友小组”，双方将在全球发展倡议框架下推进各领域务实合作。

四、安方感谢中方积极支持安哥拉发展，特别是支持建设了多项造福民生的重大基础设施。

五、双方愿积极推进两国经贸合作，充分发挥中安经贸合作指导委员会机制作用，提升贸易便利化水平，推动两国经贸合作高质量发展。

中方将鼓励各领域更多企业在安私营部门投资，通过政府间合作和社会资本参与等多种形式开展基础设施建设，助力安经济多元化发展和工业化进程。

中方将继续扩大同安方的投资和融资合作，加强在农业、工业、渔业、旅游等领域互利合作，支持安方实现自主和可持续发展。安方将进一步改善营商环境，为中国企业在安经营提供良好条件，切实履行两国签署的合作文件特别是中安投资保护协定。

六、双方将加强贸易合作。中方邀请安方积极参加中国国际进口博览会，用好这一平台扩大优势产品对华出口，表示将为安方在中国举办贸易推介活动提供便利。安方感谢中方邀请，赞赏中方高水平对外开放一系列重大举措。中方支持非洲大陆自贸区建设。

七、双方将加强投资合作。双方同意建立投资合作工作组机制，促进数字经济、绿色发展、蓝色经济等领域合作。

八、双方同意加强金融各领域的合作，支持金融机构为两国企业合作提供投融资服务，鼓励在贸易和投资中更多使用本币结算，便利两国企业减少汇兑成本。双方还将为推动本币结算创造良好的政策环境。

九、安方欢迎中方提出的《全球人工智能治理倡议》，双方愿拓展人工智能领域交流合作。

关于落实全球安全倡议

安方支持习近平主席提出全球安全倡议，中安愿共同落实全球安全倡议，为推动世界持久和平与发展作出贡献。

一、双方一致同意，各国应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，坚持统筹维护传统和非传统领域安全。

二、双方承诺保护本国境内对方公民及机构的安全和合法权益。

三、双方将进一步加强在调解分歧和安全领域的交流与合作，在国防和安全问题上加强高层交往，加强在人员培训、打击跨国犯罪、装备技术等领域合作。

四、安方赞赏中方为推动政治解决乌克兰危机和巴勒斯坦问题发挥积极作用。中方赞赏洛伦索总统在刚果（金）问题等国际和地区热点问题上积极劝和促谈。双方呼吁国际社会合作应对有关冲突造成的外溢效应，减少对广大发展中国家特别是非洲国家的负面影响。

五、双方支持在应对气候变化、供应链产业链稳定畅通等领域合作，避免将能源和粮食安全问题政治化，维护能源和粮食供应畅通、价格稳定。

关于落实全球文明倡议

双方愿携手落实全球文明倡议，加强文明交流、促进民心相通。

一、双方同意在文化、旅游、教育、新闻、体育、公共卫生等领域加强合作。

二、中方欢迎安哥拉公民来华旅游，愿支持安哥拉成为中国公民组团出境旅游目的地国，赞赏安方对短期访安中国游客实施免签证待遇。双方同意提高人员往来便利化水平。

三、双方将加强卫生领域合作。中方将继续支持安哥拉公共卫生系统建设，并继续向安哥拉派遣医疗队。安方感谢中国对安哥拉卫生健康领域特别是在新冠疫情期间的持续支持。

双方一致认为，洛伦索总统访华取得圆满成功，标志着中安关系进入新发展阶段，对推动构建中安命运共同体具有重大意义。洛伦索总统对习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待表示衷心感谢，邀请习近平主席在方便时访问安哥拉。

(责编：白宇、卫嘉)