新华社北京3月15日电（记者马卓言、成欣）针对有报道说美前总统特朗普曾授权中情局成立专门团队散布抹黑中国政府的言论，外交部发言人汪文斌15日说，有关报道再次证明，散布涉华虚假信息已成为美对华认知战重要手段。这阻挡不了中国前进的脚步。

当日例行记者会上，有记者问：据路透社报道，美国前总统特朗普曾于2019年签署一项秘密总统令，授权美国中情局成立专门团队在中国国内和东南亚、南太平洋及非洲等地，通过买通媒体、虚假社交账户等隐蔽手段散布抹黑中国政府的言论。发言人对此有何评论？

“我记得美国中情局局长伯恩斯不久前公开表示，已投入更多资源对华开展情报活动。你提到的有关报道和伯恩斯局长的言论相互呼应，也再次证明，美国常年有组织、有计划地散布涉华虚假信息，这已成为美国对华认知战的重要手段。”汪文斌说。

汪文斌表示，美共和党参议员兰德·保罗曾直言，美国政府是世界历史上最大的虚假信息传播者。美国经常指责他国散布虚假信息，实际上美国自己才是虚假信息的真正策源地。

“炮制散布谎言只会加速自身信誉的破产。”汪文斌说，“散布虚假信息阻挡不了中国前进的脚步，只会让美国自己越抹越黑。”

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