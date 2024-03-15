新华社联合国3月14日电 中国常驻联合国副代表耿爽14日在安理会也门问题公开会上发言，强调安理会从未授权任何国家对也门使用武力。

耿爽说，当前，红海紧张局势持续升级，有关袭击和军事行动导致人员伤亡，中方对此表示遗憾。中方呼吁胡塞武装尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利，立即停止有关袭扰行为；呼吁有关方面保持克制，立即停止加剧紧张局势的行动。安理会从未授权任何国家对也门使用武力。任何国家不得曲解、滥用国际法和安理会决议。

他说，红海局势升级严重干扰也门政治进程。前期，有关各方就包括全国停火、改善生活条件、恢复联合国主导的全面政治进程等达成一致。这一进展来之不易，值得珍惜。希望有关各方坚持政治解决的大方向，以也门人民利益和福祉为重，继续推进“也人主导、也人所有”的政治进程。中方期待各方，特别是有重要影响的国家为缓和局势发挥建设性作用。也门人道危机仍在持续，中方呼吁国际社会加大对也门人道和发展投入，期待世界粮食计划署尽快恢复在也门北部的人道援助。

他说，红海紧张局势是加沙冲突外溢影响的显著表现。中方再次呼吁以色列立即停止在加沙地带的军事行动，停止集体惩罚巴勒斯坦人民；呼吁有关国家倾听国际社会的压倒性呼声，真正秉持负责任、建设性态度，支持安理会尽快就要求加沙立即停火采取行动。

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