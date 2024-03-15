3月15日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的安哥拉总统洛伦索举行会谈。
中安传统友好。去年，两国共同庆祝建交40周年。当前，中安关系发展势头良好，政治互信持续深化，务实合作成果丰硕，切实惠及两国人民。相信洛伦索总统此访将为中安关系全面深入发展注入新动力，推动两国友好合作不断取得新进展。
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