新华社北京3月15日电 综合新华社驻耶路撒冷、开罗记者报道：以色列总理办公室14日说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）关于停火的要求“不切实际”，以方将讨论是否继续谈判。同日，埃及总统塞西和西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯在会谈时强调，反对以色列军事行动升级，有必要立即在加沙实现停火。

据以色列媒体14日报道，以色列当天收到哈马斯就停火、释放被扣押以色列人员协议草案做出的答复。以总理办公室声明说，哈马斯仍然坚持“不切实际”的要求，以方将于15日就此通报以战时内阁和安全内阁，讨论以方是否继续谈判。

卡塔尔半岛电视台14日援引哈马斯声明报道，哈马斯已向调解方埃及和卡塔尔提交了一份“全面的谈判愿景”，包括以方停止侵略、从加沙地带撤军、向加沙地带提供救济以及加沙流离失所者返回等内容。

以总理办公室14日还发表声明说，以总理内塔尼亚胡当天在特拉维夫会见被扣押以色列人员家属时表示，哈马斯“仍然坚持不可接受的要求”，并不想推进协议的达成，同时强调他将致力于让所有被扣押以色列人员返回。据以方统计，目前仍有130多名以色列人被扣押在加沙地带。

据埃及总统府发表的声明，埃及总统塞西14日在开罗会见来访的西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯，双方讨论了加沙地带最新局势。

会谈中，双方强调，反对以色列升级在加沙地带，特别是在加沙南部拉法的军事行动。双方还强调有必要立即在加沙实现停火，并为向该地区运送足够的人道主义救援物资提供便利。

埃及、卡塔尔和美国多方近期试图推动以色列和哈马斯达成停火协议。卡塔尔政府12日说，以色列与哈马斯的间接谈判还在进行，双方分歧依旧不小，离达成协议尚有距离。（参与记者：吕迎旭、张天朗、王卓伦、董修竹）

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