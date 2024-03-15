国际问题观察员 章思远

最近笔者注意到关于南太平洋的两则新闻：

一则新闻是中国渔船在南太平洋救助巴布亚新几内亚遇险人员。根据中国驻巴新使馆消息，2月26日，中国上海开创远洋渔业有限公司的一艘渔船在所罗门群岛海域救起6名巴新籍遇险人员，包括5名成人和1名儿童。他们因所乘小艇失去动力，已在海上漂流了37天。中方人员为他们提供了食品、药品、饮用水、衣物等生活必需品，进行了体检等医疗救助和心理疏导。经过中方的悉心照料，他们恢复了良好的身体和精神状况，已经平安回国。

太平洋岛国人民多以出海捕鱼为生。由于岛国经济发展滞后，捕鱼设备设施较差，很多渔民仅仅乘坐破旧简易的小艇出海捕鱼，一旦遇到大风大浪，往往会因小艇失去动力而遇险。危难时刻，中国渔船多次出手、仗义相救。2022年2月，“億翔8号”在所罗门群岛海域救助9名巴布亚新几内亚籍人员。3月，“金盛8号”在密克罗尼西亚联邦附近海域救助3名基里巴斯渔民。8月，“太平洋01号”在基里巴斯海域救助3名基渔民。2023年7月，“新懋丰轮”在密联邦海域救助2名密联邦渔民。这样的例子还有很多。

中国渔船经南太有关国家允许在相关海域捕鱼，是中国与有关国家互利双赢，特别是促进当地经济发展的重要合作举措。作为非专业救援船只，渔船在海上进行救援会影响自身正常作业、蒙受经济损失，甚至面临一定救援危险。然而，中国渔船却多次毫不犹豫地对受困渔民及时施救，让受困人员化险为夷、倍受感动，也赢得了岛国政府和民众的高度赞赏，一些人亲切地称中方为“守护天使”。

一位“金盛8号”渔船上曾参与救助基里巴斯渔民的中国渔民说：“我们(中国)渔民只要遇到这种情况，不分地域、不分国籍、不分种族，都会援手相救。中华民族与邻为善，这是骨子里的东西。”中国渔船的善举不仅闪耀着国际人道主义精神光芒，更是中方致力于构建人类命运共同体的生动写照。

另一则新闻是美国海警千里迢迢跑到南太平洋“刷存在感”，频频骚扰中国渔船。据路透社报道，近期美国海警先后会同基里巴斯、瓦努阿图海警对在上述两国海域正常作业的共8艘中国渔船进行所谓打击“非法捕捞”的联合执法检查。由于没有查出任何问题，他们只能吹毛求疵，在鸡蛋里挑骨头。

当中国渔船在太平洋上暂停正常作业、热心救助岛国渔民的时候，美国海岸警卫队却没事找事、千里迢迢跑到岛国海域对中国渔船进行登船检查。笔者不禁要问，美国有这闲工夫，干点正事儿不行吗?那么多太平洋岛国，需要帮助的人和事那么多，身为世界头号强国，就不能多伸伸援手吗?美国高高在上、对岛国的帮助需求不以为然也罢，干嘛要去干扰那些愿意帮忙、默默付出的人呢?

虽然美国跟12个太平洋岛国签署了“随船观察员协议”，但并不意味着这些岛国的管辖海域就成了美国的自家后院。《联合国海洋法公约》明确规定，对于专属经济区渔业事项的主权权利和管辖权专属于沿海国。所谓“随船观察员协议”系双边协议，不能赋予美国在其它沿海国管辖海域对第三国船只的执法权。美国向来以“民主和自由的灯塔”自居，却总是做出这种肆意攫取他国管辖权、公然践踏《联合国海洋法公约》和破坏海洋秩序的勾当。以打击“非法捕捞”为名针对中国渔船进行选择性、歧视性执法，充分暴露出美国搞政治化操弄、挑拨离间国家关系的险恶意图。美国一面以执法合作为名侵害岛国主权权利，一面却对中国与岛国开展正常的警务执法合作说三道四，再次展露了其“国际驰名双标”的丑恶嘴脸。

对于寻求发展经济、改善民生的太平洋岛国来说，他们需要的不是美国海警这样肆意妄为的“霸道警察”，而是中国渔船这样守望相助的“守护天使”；需要的不是美国这样颐指气使的“教师爷”,而是中国这样真实亲诚的好伙伴。

(责编：曹欣悦、崔越)