新华社北京3月15日电 美国和伊朗官员披露，美伊双方今年年初曾在阿曼就红海局势举行秘密谈判。美国希望说服伊朗向也门胡塞武装施加影响，促使后者停止在红海袭击商船。

希望伊朗管控局势

英国《金融时报》网络版14日以美伊官员为消息源报道，首轮谈判今年1月在阿曼以间接方式进行，由阿曼官员在美国和伊朗代表团之间传话。上一次公开的间接谈判在去年5月。

美方代表团由美国国家安全委员会中东和北非事务协调员布雷特·麦格克、美国政府伊朗事务副特使亚伯拉罕·帕利率领。伊朗代表团团长是外交部副部长、伊朗核问题首席谈判代表阿里·巴盖里·卡尼。

美方知情官员说，美伊双方原定2月举行第二轮会谈，后推迟，缘由是麦格克忙于参加美国斡旋以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）停火谈判以及争取哈马斯释放所扣押以色列人员。

一名知情人士说，在美方看来，当前美国在中东地区面临的所有威胁都源自伊朗，通过间接渠道与伊朗接触，可以说明利害，劝说伊朗避免局势升级。

1月14日，人们在伊朗首都德黑兰参加集会。据伊朗法尔斯通讯社报道，数千名法学家、律师和司法官员14日在伊朗各地举行集会，抗议以色列对巴勒斯坦人犯下的罪行。新华社记者沙达提摄

新一轮巴以冲突去年10月爆发以来，黎巴嫩真主党为策应哈马斯，在黎巴嫩南部与以色列北部交界地带与以军交火。也门胡塞武装在红海袭击关联以色列和美国的货船以及美国军舰，以示支持巴勒斯坦人民。一些伊拉克什叶派民兵武装用无人机和火箭弹袭击美军在伊拉克和叙利亚的基地。

据《金融时报》分析，美国政府希望避免中东地区针对美国的敌对行动扩大化：一面诉诸军事威慑，一面经由外交渠道与伊朗谈判。

美国国务院一名发言人说：“我们有许多渠道向伊朗传递消息。”这名发言人不愿意作具体说明，但表示新一轮巴以冲突爆发后所有渠道都用于劝说伊朗管控局势。

存有一定程度默契

《金融时报》解读，伊朗尽管寻求把美军势力彻底赶出伊拉克和叙利亚，但希望避免与美国或以色列发生直接冲突，并避免地区战争全面爆发。

一些分析师说，在管控地区局势上，美国和伊朗之间有一定程度的默契。

今年1月28日，约旦境内一处靠近叙利亚的美军基地遭无人机袭击，3名士兵死亡、逾40人受伤，这是新一轮巴以冲突爆发以来美方首次报告有士兵在中东地区遇袭身亡。美方认定袭击由伊拉克境内受伊朗支持的民兵武装发动，伊朗方面否认这一说法。不过，一些迹象显示，伊朗此后寻求与美国缓和关系。

基地遇袭后，美国方面连番警告报复，甚至通报可能的打击时间窗口。伊朗随后从叙利亚撤离数名伊朗伊斯兰革命卫队高级指挥官。2月2日，美军空袭叙利亚和伊拉克境内民兵武装目标。

按照《金融时报》的说法，自2月4日以来，美军在伊拉克和叙利亚的基地再也没有遭到类似袭击。按照一些美国官员说法，伊朗方面对伊拉克民兵武装做了相关工作，要求后者保持克制。

伊朗官员说，伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅指挥官伊斯梅尔·加尼上月访问伊拉克首都巴格达，告诉相关伊拉克民兵武装“管好他们自己”，不要让美国有借口袭击伊朗。

这是2023年10月19日拍摄的伊朗首都德黑兰城市一景。新华社记者沙达提摄

美伊双方有何筹码

在红海，胡塞武装继续攻击商船，哪怕已经多次遭到美国和英国空袭。美国官员承认，只靠军事行动不足以威慑胡塞武装，因此寄希望于伊朗对其施压。

美国官员反复指认伊朗向胡塞武装提供无人机、导弹以及用于指引袭击商船的情报。伊朗予以否认，承认在政治上支持胡塞武装，但胡塞武装是独立行动。

一名伊朗官员说：“他们无法对胡塞武装发号施令，但他们可以谈判，可以对话。”

报道说，美伊秘密谈判还涉及伊朗核问题，美国对伊朗扩大铀浓缩活动表达担忧。新一轮巴以冲突爆发前，拜登政府对伊朗政策重点是挽回特朗普政府2018年单方面退出伊朗核问题全面协议造成的不利影响。伊核协议相关方2021年4月起在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与。

这张2019年11月4日的资料照片显示，行人从伊朗首都德黑兰街头的反美宣传画前走过。新华社发（艾哈迈德·哈拉比萨斯摄）

去年9月，美伊互相释放多名在押人员，美方还解冻韩国银行中60亿美元伊朗石油出口收入，转入伊朗在卡塔尔中央银行开设的账户，由卡塔尔负责监督，用于购买伊朗亟需的人道主义物资。

然而，巴以冲突爆发打断了美伊谈判进程。虽然没有伊朗支持哈马斯去年10月7日袭击以色列的证据，美国却实际上阻止了伊朗从卡塔尔央行账户支取资金，方式不是冻结，而是中止对外国企业向伊朗供应人道主义物资的资格认证程序。有分析认为，如果美国要说动伊朗劝阻胡塞武装，可能需要“放行”这60亿美元资金。（胡若愚）

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