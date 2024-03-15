国际问题观察员 章思远

2021年9月，4台由上海振华重工制造的巨型港口集装箱起重机抵达美国马里兰州巴尔的摩港。这4台起重机有助于实现巴尔的摩港吞吐量的翻倍计划。2023年3月，《华尔街日报》报道称，美国安全部门和军方的一些官员将美国国内使用的中国制造起重机比作“特洛伊木马”，认为起重机中装有复杂的传感器，能窃取美国数据秘密传回中国。2024年2月，美国总统拜登签署行政令，要求未来5年在美国国内生产港口起重机，更换全美各地港口的中国产起重机，消除其对美国国家安全的所谓“潜在威胁”。

短短不到两年，美方画风就出现180度大转弯。从助力美国港口实力飞跃的“港口重器”，到美国政客们疾呼提防的“间谍机器”，在美国的这些日子里，中国起重机到底发生了什么？是因为美国的用户们在使用中被泄露了秘密，或是对中国产品感到不满意吗？显然不是。针对拜登的行政令，多个美国港口近期纷纷发声，对中国制造的起重机表示满意，不认为中国起重机能接触到所谓的敏感数据。马里兰港口管理局表示，巴尔的摩港的4台振华重工起重机在组装和测试时从未发现任何问题。我们不禁要问，美国政客炒作“中国起重机间谍论”的真实目的是什么？美国政府的做法到底是代表美国人民的切身利益，还是被安全部门所绑架？

“八公山上，草木皆兵。”事实上，类似“恐华”言论在美国近年来是屡见不鲜。从中国制造的地铁车厢到中国产变压器、冰箱等产品，只要是在中国制造的，到了美国，都被渲染得可以发挥“间谍”作用。最近，美国参议员甚至向美国商务部长写信，说中国大蒜对美国国家安全构成威胁！这些政客们的荒唐言论，不禁让人哑然而笑。

美国的自信哪儿去了？美国政客们深陷“被害妄想”的泥潭，频频表现出一副“疑邻盗斧”样子。他们疯狂渲染“中国威胁”，编出耸人听闻的谎言，就是要转移美国人民的视线，让民众忘记美国国内飞涨的物价，忘记身边的种族歧视，忘记家门口的枪击案。而与“中国牌”叠加而成的“中国安全威胁”不仅能转移国内矛盾，还可以拉拢盟友共同针对中国，给中国产品在美国乃至国际市场的推广制造障碍。这边禁用了中国起重机，那边马上就让日本三井物产美国子公司抓紧生产替代品，这算盘可打得真响啊！但谎言重复一千遍仍是谎言，美方渲染所谓“中国威胁”，却从来拿不出任何证据。美方渲染恐惧的做法最终必将反噬自己。

一边鼓吹着市场自由开放，一边却对中国大搞“脱钩”“去风险”，美国政客们的行为就是在啪啪打自己的脸。市场经济、法治这些所谓代表美国体制最核心的原则，被美国政客自己砸得稀碎。大国竞争不符合时代潮流，也解决不了美国自身的问题。中美之间更应考虑如何加强合作，共同推动科技进步和经济发展，造福两国、惠及世界。类似“中国起重机间谍论”的荒谬之谈可以休矣！

(责编：曹欣悦、崔越)