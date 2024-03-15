张记力

在阿富汗，一项项由中国建设的路桥、学校、医院工程，不仅矗立在阿富汗大地上，更如一座座丰碑，铭记在阿富汗人心中，传递着两国人民美美与共的情谊佳话。

日前，阿富汗喀布尔初见回暖的天气因连日的雨雪而气温骤降，感冒生病的人员剧增。为了保证中国援助的阿富汗国家医院应对每天涌入的大量病人就诊，在阿富汗国家医院担负技术服务援助的工程师吕计宁坚守在弱电控制室，带领3名阿籍员工检修线路，确保用电安全。阿富汗国家医院由中国政府援建，于2009年建成并投入使用，目前已累计接诊300万人。“在医疗紧缺的阿富汗，中国帮我们建设的医院挽救了很多人的生命，也是目前阿富汗最好的公立医院。”阿富汗国家医院院长默罕默德阿明说，“感谢中国政府的帮助，中铁十四局的技术援助工程师不远万里来到阿富汗，展现了人道主义精神和责任担当。我希望阿富汗国家医院能够继续发挥作用，为阿富汗人民的健康福祉作出更大贡献。”

在喀布尔，还有一处中国政府援助阿富汗的民生工程——援阿富汗国家职业技术学院。该技术学院于2019年建成并投入使用，主要为阿富汗培养技术类人才，开设有汽车维修、工程测量、计算机应用、车床加工等专业。每年在该学院学习并毕业的学生有1200人，为阿富汗各行各业输送了大量技术类人才。跟随中铁十四局阿富汗办事处做翻译的外籍员工佳曼说，他表弟就是去年在阿富汗国家职业技术学院毕业的学生，学的是汽修专业，目前在阿富汗自己开了一家修车店，收入也很可观。面对阿富汗高失业率的市场环境，能有一个营生的手艺，他表弟很满足，也很感谢中国援助的阿富汗国家职业技术学院，让他们有了接受职业技能学习的机会。

中国与阿富汗是山水相连的友好邻邦，同阿富汗加强互联互通和共建“一带一路”合作，为阿富汗人民带来更多的福祉和希望。中铁十四局阿富汗办事处商务经理纳吉表示,“中国帮助我们建设的这些工程，不仅方便了我们的生产生活，更像一座座丰碑深刻在心里”。他的家人亲戚朋友都有着同样的共识，为阿中两国人民的真挚友谊点赞。

(责编：贾文婷、常红)