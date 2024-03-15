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拜登反对日本制铁公司收购美国钢铁公司

2024年03月15日13:36 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月14日电（记者熊茂伶）美国总统拜登14日表示，反对日本制铁公司收购美国钢铁公司。美国媒体认为，拜登此举意在争取摇摆州工人选民对其竞选连任的支持。

　　拜登当天在一份声明中表示，他会维护美国钢铁工人的利益。美联社报道说，拜登已将美国制造业的恢复作为寻求连任的核心议程。

　　日本制铁公司去年12月宣布，计划收购美国钢铁公司。美国钢铁公司总部位于宾夕法尼亚州，这是2024年总统选举的摇摆州之一。

　　拜登经济团队此前表示，美国外国投资委员会将对这笔收购进行“认真审查”。

　　美国前总统特朗普也曾于1月底表示反对这项交易。特朗普担任总统期间在钢铁行业和其他制造业领域采取了激进的保护主义政策。

　　拜登和特朗普12日各自锁定2024年总统选举民主党总统候选人提名和共和党总统候选人提名，两人近日的保护主义言论也意在争取更多选票。

　　《华尔街日报》日前报道说，美国的保护主义倾向让欧洲盟友感到失望。欧洲官员认为，无论拜登和特朗普的再度对决结果如何，美国的经济政策都已朝着不利于欧洲的方向倾斜。(完）

(责编：曹欣悦、崔越)

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