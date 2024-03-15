新华社日内瓦3月14日电（记者石松）联合国人权理事会第55届会议期间，由中国人权研究会主办的“现代化发展中的少数民族受教育权——以中国西藏和新疆为例”主题边会14日在瑞士日内瓦举行。来自高校、研究机构的多名中国专家学者，结合中国西藏和新疆的实践，宣讲了中国在现代化发展中保障少数民族受教育权的研究成果。

中国人权研究会副秘书长王琰文表示，现代化是人类社会高质量发展的重要标志，教育是实现现代化的关键因素，在人类文明进程不断加快的今天，少数民族受教育权备受关注，关系着中国乃至世界的现代化发展进程。

中国藏学研究中心历史研究所研究员梁俊艳分享了在西藏田野调研的过程中了解到的多名藏族学子通过教育改变命运的具体案例。她表示，西藏教育事业的发展不仅提高了当地各族人民的文化素质，也为西藏的经济社会发展和文明进步提供了强有力的人才支持。

中国现代国际关系研究院经济与社会安全研究中心执行主任贾春阳表示，中国保障西藏少数民族受教育权的努力极大地推动了西藏教育事业的发展，为西藏少数民族的受教育权提供了有力保障。

新疆大学新闻与传播学院副教授吐尔孙·艾拜表示，为确保新疆各族群众尤其是少数民族群众的受教育权，新疆不断拓宽教育渠道，持续增加教育投入。此外，新疆依法开展国家通用语言文字教学，同时在中小学开设了维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、蒙古语、锡伯语等课程，充分保障了少数民族学生学习本民族语言文字的权利。

西北政法大学对外传播与文化安全研究中心主任乔巴生表示，在中国，现代教育既保障了少数民族维护自身特征和尊严的权利，也保障了少数民族参与社会和国家建设的机会和渠道，点亮了无数少数民族学子改变个人命运的梦想。

广州大学人权研究院副院长、中国残疾人事业研究会理事周露露表示，少数民族残疾人的受教育权也是社会公平和正义的体现，对于推动社会进步和发展具有重要意义。当前中国西藏和新疆的残疾人受教育权保障事业均取得显著成果。

中南大学人权研究中心研究员、法学院副教授黎娟表示，中国制定并实施了一系列促进和保障少数民族受教育权的教育法律，少数民族受教育权的法治化保障不断加强。

东南大学人权研究院执行院长龚向和表示，在中国的教育现代化过程中，教育信息化是保障少数民族受教育权的必由之路，而教育数字化将成为少数民族受教育权保障的更强推动力。

会议现场还举办了“中国少数民族的现代化生活”图片展，生动展现了中国少数民族在政治、经济、社会、文化等多个领域推进现代化的丰富实践。（参与记者：陈上、汪珈同）

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