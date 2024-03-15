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韩国中小学生课外补习开支创新高

2024年03月15日13:33 | 来源：新华网
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新华社北京3月14日电 韩国统计局14日发布的数据显示，2023年韩国中小学学生总人数虽然减少，但课外补习班开支却达27.1万亿韩元(约合206亿美元)，同比增加4.5%，创历史新高。

2023年4月23日，人们在韩国首尔广场上阅读和休息。新华社记者王益亮摄

2023年4月23日，人们在韩国首尔广场上阅读和休息。新华社记者王益亮摄

数据显示，2023年韩国中小学生平均每月课外教育支出为43.4万韩元（约合329美元），同比增加5.8%。若以实际参加课外补习的学生人数计算，月均课外教育支出达55.3万韩元（约合420美元），同比增加5.5%。

2023年韩国中小学生总人数为521万人，同比减少1.3%。尽管如此，参加补习班等课外教育的学生比例达到78.5%，同比增加0.2%。其中，小学、初中和高中分别为86%、75.4%和66.4%。中小学生平均每周要把7.3个小时用于课外教育。

韩联社说，韩国民众对教育高度热情，许多人认为进入名牌大学是在竞争激烈的社会中取得成功的关键。然而，教育的个人成本过高、家庭负担过重，常被认为是导致韩国超低生育率的原因之一。

韩国统计局数据显示，韩国2023年新生儿人数为22.997万人，总和生育率0.72，双双创下有相关记录以来的最低值。

韩国政府已采取措施遏制不断上涨的教育成本。例如，在大学入学考试中取消超出高中教育大纲的所谓“杀手试题”，增加更多在公立学校课程中讲授的试题；承诺加强监管课外教育垄断集团等。（林迎楠）

(责编：曹欣悦、崔越)

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