原标题：新闻背景｜俄罗斯联邦第八届总统选举

新华社莫斯科3月15日电 新闻背景｜俄罗斯联邦第八届总统选举

新华社记者黄河

俄罗斯联邦第八届总统选举正式投票于3月15日至17日举行。俄现任总统普京、来自俄自由民主党的斯卢茨基、俄联邦共产党的哈里托诺夫和俄新人党的达万科夫将竞选下一届总统。

本次总统选举提前投票已于2月25日开始，在俄境内一些交通不便和偏远地区的选民从当天开始投票。旅居国外的俄选民从3月1日开始提前投票。本次俄总统选举投票还首次在多个地区引入远程电子投票方式。

根据《俄罗斯联邦总统选举法》，总统是俄国家元首，每届任期6年。任何年满35岁，在俄常住25年以上，且现在和过去都未拥有其他国家国籍的俄联邦公民均可以竞选总统。

根据俄总统选举规则，获得半数以上选票者即可当选总统。如果总统候选人数超过两名，并且任何一名候选人都未能获得半数以上选票，中央选举委员会将宣布得票领先的两名候选人进入第二轮投票。在第二轮投票中，得票领先者当选。

根据规定，总统选举计票工作将在投票结束后开始。俄中央选举委员会将不晚于3月28日确认选举最终结果，并在确认后3日内公布。

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