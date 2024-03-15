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卢森堡舆论高度评价中方对卢实施免签政策

2024年03月15日11:11 | 来源：中国驻卢森堡大使馆
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　　近日，中国政府决定自2024年3月14日0时起至2024年11月30日24时，对包括卢森堡在内的6国持普通护照人员实行部分免签。中国驻卢使馆及时向卢外交部等部门和主流媒体作了通报，卢政府和媒体对中方免签政策予以高度评价。

　　3月8日，卢外交部刊发新闻公报介绍中方免签政策，副首相兼外交大臣贝泰尔在公报中强调，免签政策将推动更多卢森堡公民赴华，有利于加强卢中两国人文交流与贸易往来。卢外交部秘书长奥林格、财政大臣罗特、文化大臣兼旅游部长级代表蒂尔向华宁大使表示，中方此举充分彰显卢中互信和传统友好，将有力促进两国文旅交流和经贸合作。

　　（卢森堡外交部新闻公报）

　　卢森堡广播电视台、《日报》、《卢森堡时报》、编年史、逗号网等当地各大主流媒体、网站迅速报道免签消息，认为两国开通客运直航和中方对卢实施免签政策是卢中“空中丝绸之路”建设取得的新成果，将进一步便利两国人员往来，促进各领域交流合作。卢工商界和民众对免签政策落地感到欣喜，期待赴华参访旅游，开展更多务实合作。

　　（卢森堡广播电视台英文新闻）

　　（卢森堡广播电视台法文新闻）

　　

　　（卢森堡《日报》新闻）

　　（卢森堡编年史媒体新闻）

　　（《卢森堡时报》新闻）

　　（卢森堡逗号网新闻）

(责编：曹欣悦、崔越)

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