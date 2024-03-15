人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球文明倡议提出一周年系列观察——

国际观察：全球文明倡议为人类发展进步注入精神力量

吴晓丹
2024年03月15日10:33 | 来源：人民网-国际频道
小字号

一个国家、一个民族的强盛，总是以文化兴盛为支撑。历史呼唤着人类文明同放异彩，相得益彰，共同为人类发展提供精神力量。

在2023年3月15日举行的中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平总书记郑重提出全球文明倡议。这是中国继“全球发展倡议”“全球安全倡议”之后提出的又一国际公共产品，科学回答了“不同文明如何相处”“人类文明向何处去”的重大课题，向全世界发出增进文明交流对话、在包容互鉴中促进人类文明进步的真挚呼吁，为推动构建人类命运共同体注入了新动力。

全球文明倡议以“四个共同倡导”为主要内容，即共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作。这一倡议内涵丰富，体系完整，具有鲜明的科学性、时代性、实践性。

以尊重文明多样性为前提，推动不同文明互尊互敬。一个国家和民族的文明是其集体记忆。每一种文明都扎根于自己的生存土壤，凝聚着一个国家、一个民族的非凡智慧和精神追求，都有自己存在的价值。全球文明倡议主张尊重世界文明多样性，倡导所有国家和民族传承发展自身文明、自主选择符合本国国情的发展道路，推动不同文明交流对话、和谐共生。

以全人类共同价值为遵循，推动不同文明相通相融。不同文明对价值内涵有不同认识，但各国人民对美好生活的向往是相通的，对和平、发展、公平、正义、民主、自由的追求是共同的。全球文明倡议从全人类共同福祉出发，倡导弘扬全人类共同价值。和平与发展是共同事业，公平与正义是共同理想，民主与自由是共同追求。

以文明传承创新为动力，推动不同文明共生共进。文明凝聚着过去，连接着未来。让先辈留下的文化遗产薪火相传，是一个民族屹立于当今世界民族之林的根本。全球文明倡议倡导重视文明传承和创新，充分挖掘各国历史文化的时代价值，推动各国优秀传统文化在现代化进程中实现创造性转化、创新性发展。

以加强人文交流合作为桥梁，推动不同文明互学互鉴。不同文明合作交融是推动人类社会演进的重要动力。一种文明只有同其他文明交流互鉴、取长补短，才能保持旺盛生命活力。全球文明倡议主张要深化人文交流，消除隔阂和误解、促进民心相知相通，共同推动人类文明发展进步。

全球文明倡议既充分尊重文明的多样性，又寻求文明的最大公约数，努力实现文明多元与文明共通的辩证统一；既重视文明的传承，强调不同民族历史文化传统底蕴，又鉴往知来，注意挖掘各国文明的时代价值；既有探讨构建全球文明对话合作网络的行动方案，又有构建人类命运共同体的实践路径，充分彰显出宏阔的国际视野和开放的文明胸襟，体现了对弘扬全人类共同价值、建设更美好世界的深刻洞见，也展示出引领实践的磅礴伟力。

一年来，全球文明倡议不断走深走实，有力促进了不同文明的交流互鉴。一年来，中国努力践行全球文明倡议，致力与世界各国进行全方位的文明合作。

中国成功举办“亚洲文化遗产保护联盟大会”“第三届文明交流互鉴对话会暨首届世界汉学家大会”“尼山世界文明论坛”“良渚论坛”等会议。中国在全球43个国家举办“茶和天下”·雅集活动，吸引海外民众体验丰富多彩的中国茶文化。中国邀请中亚五国参与实施“文化丝路”计划，积极推动互设文化中心。中国和西班牙、法国两国以互办中西文化和旅游年、中法文化和旅游年为契机，深化文明交流互鉴，厚植友好民意基础……

相互尊重、和衷共济、和合共生是人类文明发展的正确道路。面向未来，中国必将以更加开放的眼光、更加开阔的胸怀对待世界各国人民的文明创造，交流互鉴现代化建设经验，共同丰富走向现代化的路径，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。

(作者是习近平外交思想研究中心特约研究员)

(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部