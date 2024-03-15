吴晓丹

一个国家、一个民族的强盛，总是以文化兴盛为支撑。历史呼唤着人类文明同放异彩，相得益彰，共同为人类发展提供精神力量。

在2023年3月15日举行的中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平总书记郑重提出全球文明倡议。这是中国继“全球发展倡议”“全球安全倡议”之后提出的又一国际公共产品，科学回答了“不同文明如何相处”“人类文明向何处去”的重大课题，向全世界发出增进文明交流对话、在包容互鉴中促进人类文明进步的真挚呼吁，为推动构建人类命运共同体注入了新动力。

全球文明倡议以“四个共同倡导”为主要内容，即共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作。这一倡议内涵丰富，体系完整，具有鲜明的科学性、时代性、实践性。

以尊重文明多样性为前提，推动不同文明互尊互敬。一个国家和民族的文明是其集体记忆。每一种文明都扎根于自己的生存土壤，凝聚着一个国家、一个民族的非凡智慧和精神追求，都有自己存在的价值。全球文明倡议主张尊重世界文明多样性，倡导所有国家和民族传承发展自身文明、自主选择符合本国国情的发展道路，推动不同文明交流对话、和谐共生。

以全人类共同价值为遵循，推动不同文明相通相融。不同文明对价值内涵有不同认识，但各国人民对美好生活的向往是相通的，对和平、发展、公平、正义、民主、自由的追求是共同的。全球文明倡议从全人类共同福祉出发，倡导弘扬全人类共同价值。和平与发展是共同事业，公平与正义是共同理想，民主与自由是共同追求。

以文明传承创新为动力，推动不同文明共生共进。文明凝聚着过去，连接着未来。让先辈留下的文化遗产薪火相传，是一个民族屹立于当今世界民族之林的根本。全球文明倡议倡导重视文明传承和创新，充分挖掘各国历史文化的时代价值，推动各国优秀传统文化在现代化进程中实现创造性转化、创新性发展。

以加强人文交流合作为桥梁，推动不同文明互学互鉴。不同文明合作交融是推动人类社会演进的重要动力。一种文明只有同其他文明交流互鉴、取长补短，才能保持旺盛生命活力。全球文明倡议主张要深化人文交流，消除隔阂和误解、促进民心相知相通，共同推动人类文明发展进步。

全球文明倡议既充分尊重文明的多样性，又寻求文明的最大公约数，努力实现文明多元与文明共通的辩证统一；既重视文明的传承，强调不同民族历史文化传统底蕴，又鉴往知来，注意挖掘各国文明的时代价值；既有探讨构建全球文明对话合作网络的行动方案，又有构建人类命运共同体的实践路径，充分彰显出宏阔的国际视野和开放的文明胸襟，体现了对弘扬全人类共同价值、建设更美好世界的深刻洞见，也展示出引领实践的磅礴伟力。

一年来，全球文明倡议不断走深走实，有力促进了不同文明的交流互鉴。一年来，中国努力践行全球文明倡议，致力与世界各国进行全方位的文明合作。

中国成功举办“亚洲文化遗产保护联盟大会”“第三届文明交流互鉴对话会暨首届世界汉学家大会”“尼山世界文明论坛”“良渚论坛”等会议。中国在全球43个国家举办“茶和天下”·雅集活动，吸引海外民众体验丰富多彩的中国茶文化。中国邀请中亚五国参与实施“文化丝路”计划，积极推动互设文化中心。中国和西班牙、法国两国以互办中西文化和旅游年、中法文化和旅游年为契机，深化文明交流互鉴，厚植友好民意基础……

相互尊重、和衷共济、和合共生是人类文明发展的正确道路。面向未来，中国必将以更加开放的眼光、更加开阔的胸怀对待世界各国人民的文明创造，交流互鉴现代化建设经验，共同丰富走向现代化的路径，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。

(作者是习近平外交思想研究中心特约研究员)

(责编：于洋、常红)