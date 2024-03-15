人民网罗马3月14日电 （记者谢亚宏）3月12日晚，意大利瑞安商会第七届换届庆典在米兰举行。中国驻米兰总领事馆刘侃总领事、张凯斌副总领事，米兰大都会副市长弗朗西斯科·瓦萨，伦巴第大区议员卡里欧·波盖蒂，阿斯蒂省长兼市长毛里基欧·拉塞洛，意中友协主席玛丽亚·罗莎，米兰华侨华人工商会会长黄国权，温州市政协常委、港澳台侨委副主任李秀桐，温州市侨联副主席董邦云以及中意各界友好人士500余人参加，意大利伦巴第大区主席丰塔纳发表视频致辞。林瑞诞当选新一任会长。

意大利瑞安商会第六届会长卢锡华在工作报告中回顾了瑞安商会成立20多年来的历史，并希望商会在林瑞诞的带领下，能够继续团结和谐、凝聚侨心，让瑞安商会更上一层楼。

交接会印、会旗之后，林瑞诞发表就职演讲。林瑞诞表示，站在新的历史起点上，深知责任重大，使命光荣。作为第七届会长，将秉承商会“立会为公、办会为侨”的理念，发扬“团结、创新、务实、奉献”的精神，为瑞安商会的发展贡献自己的力量。

刘侃对林瑞诞当选第七届理事会会长表示祝贺，并对瑞安商会的工作给予肯定，希望商会秉持“立会为公、办会为侨”的方针，加强和谐侨社建设，积极回馈当地社会，为中意民间友好贡献更多智慧和力量。在刘侃的见证下，林瑞诞向商会青年部部长卢圣贤授旗、授牌，标志着商会青年部正式成立。首任部长卢圣贤在就职演说中表示，期待与各位青年才俊携手并肩，共同书写青年部和商会的新篇章。

来自全国人民代表大会华侨委员会、中华海外联谊会、中国侨联等200多家单位机构发来贺信贺电，林瑞诞向终身名誉会长廖巧明、顾问主任陈世甫、名誉会长黄国权、卢锡华等人颁发了证书。

最后，民族器乐独奏、川剧变脸、越剧联唱、男女声独唱等丰富多彩的文艺节目为典礼烘托了热烈的气氛。

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