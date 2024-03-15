人民网罗马3月14日电 （记者谢亚宏）中国（江苏）第19期援马耳他医疗队13日面向马耳他市民开展“中医文化进市议政厅系列活动”第二场——泽通站中医科普讲座及义诊活动。高友玲医生从中医养生保健的角度为市民作了主题为《传统中医》的讲座，向马耳他市民传播中国文化中的天人合一、静心养气、调养气息的养生思想。

“三分医，七分养，大家一定要注重日常良好的饮食、生活习惯、体育锻炼以及心理健康等方面的调养”，高友玲医生一边教授老年人浮式气血操，一边灌输中医养生和预防保健的重要性。“这个红糖红枣姜茶真好喝，能再给我一杯吗？”殷广磊大厨精心准备的各类养生茶饮让现场的市民赞不绝口。

作为唯一一支在欧洲发达国家开展医疗工作的中医医疗队，援马耳他医疗队始终致力在工作中不断提升中医药服务实效以进一步提升当地民众认可度，秉持中医文化中天人合一、注重整体的价值观，提升中医在马耳他的文化认同，坚持求同存异、兼容并包的原则，发挥中医药文化特色优势，在承认和尊重差异的基础上加强与受援国民众在思想文化上的交流互鉴，为有效促进民心相通持续贡献自己的力量。

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