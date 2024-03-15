新华社北京3月15日电 题：欧洲能源战略自主的困局

新华社记者梁霓霓

乌克兰危机升级两年来，欧洲追随美国对俄罗斯石油产品和天然气实施禁运或限价措施，试图摆脱对俄能源依赖，同时推动自身可再生能源发展，以期确立欧洲能源自主战略。

然而，俄欧油气“分家”，美国借机向欧洲出口高价天然气，跃升为世界第一大液化天然气出口国，成为最大赢家。欧洲在能源领域“脱俄”引发明显反噬效应，欧洲形成对美液化天然气的高度依赖，饱受“油气溢价”之苦，多国能源供应紧张、通货膨胀加剧、民生受到冲击。

2022年3月25日，美国与欧盟发布联合声明，宣布在能源安全和减少对化石燃料的依赖方面开展战略合作。美国承诺在2022年对欧盟提供150亿立方米的液化天然气，未来将继续增加供应，到2027年之前结束欧盟对俄化石能源的依赖。

截至2022年底，美国成为欧盟最大的原油供应国，欧盟18%的进口原油来自美国。美国对欧洲的液化天然气出口首次超过俄罗斯对欧洲的管道气出口。

据美国商业内幕网站2022年报道，美国能源公司只需要花6000万美元就可以将一艘液化天然气运输船装满，而欧洲的收购价却高达2.75亿美元。除去运输等成本，每艘船可以赚超过1.5亿美元。

法国《世界报》文章认为，美国试图从乌克兰危机长期化中渔利，欧洲平均每月要花费几十亿美元进口液化天然气。

此外，欧洲国家追随美国对俄制裁的“回旋镖”精确回击西方，制裁的反噬效应令欧洲损失惨重。对俄天然气和石油产品实施禁运或限价，导致能源等领域产业链供应链受阻，全面推高欧洲各国物价水平，令民众生活承压。2022年第四季度，欧盟申请破产的企业数量升至8年来最高水平。

“能源危机带来的最坏影响可能已经过去，但是我们没有自满的资本，”欧盟委员会在2023年10月24日提交的《能源联盟国家报告2023》中这样写道。报告认为，长远来看，欧盟需要保证可靠、可负担的能源供给，来保证欧盟国家工业和经济在全球的竞争力。

欧盟委员会近日发布报告指出，尽管总体趋势向好，但欧洲能源市场依然脆弱。国际能源署担忧，欧洲天然气价格大幅波动的可能性正在增加。

欧盟委员会2月发布冬季经济预测报告，将2023年欧盟和欧元区经济增长率从秋季预测的均为0.6%下调至均为0.5%，并将2024年欧盟经济增长预期从1.3%下调至0.9%，欧元区经济增长预期从1.2%下调至0.8%。

欧洲最大经济体德国过去依赖从俄罗斯进口天然气，不得不在寻找新的能源供应过程中承担能源价格上升带来的通胀高企。面对居高不下的物价，德国工人要求加薪。数月来，德国出现数轮大规模罢工，导致大规模交通瘫痪。德国中央银行德意志联邦银行2月19日发布的月度报告称，德国经济可能已陷入衰退。

中国现代国际关系研究院欧洲研究所助理研究员董一凡认为，欧洲能源战略自主表现在两方面，一是在油气领域切断与俄罗斯的联系，二是推动可再生能源发展。

2022年5月，欧洲理事会发布文件说，欧盟将贯彻名为“REPowerEU”的能源计划，逐步摆脱对俄罗斯化石能源的依赖，加快能源转型，建设更具韧性的能源系统和互联互通的能源联盟。具体措施包括实现能源供应多元化，加速可再生能源项目建设，提高能源效率，投资和完善包括液化天然气以及面向未来的电力和氢气在内的全欧能源网络等。

董一凡指出，欧洲能源转型势必加强其对美国及其他国家的战略依赖，也加强对国际天然气市场的依赖。液化天然气市场受到地缘政治冲击，也受到更多市场波动的影响。欧洲在能源成本上的问题反噬其经济，也会影响其在绿色可再生能源转型方面的发展。在绿色转型方面，美欧都在追求通过产业投资、补贴来扩大产业竞争力，但美国补贴和绿色产业的投资以及其相较于欧洲的能源成本优势，损害了欧洲产业投资方面的利益，甚至抢夺了欧洲的产业投资。

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